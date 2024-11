Natale e Capodanno nella città tedesca di Stoccarda

Stoccarda è una città tedesca con una popolazione di circa 655.000 abitanti della Germania del Sud, ed è la capitale dello stato federato del Baden-Württemberg e del distretto amministrativo omonimo. La città si trova vicino alla Foresta Nera e nei pressi del fiume Neckar. Ha una superficie di circa 220 km². Stoccarda è anche sede di una diocesi cattolica e di un vescovado . Stoccarda durante la seconda guerra mondiale è stata più volte bombardata dagli alleati e rasa al suolo. Nel 1920 invece Stoccarda è stata la sede del Governo Nazionale Tedesco.

Stoccarda è una città molto interessante soprattutto la sua parte vecchia, che si sviluppa vicino della Schlossplatz, al cui centro si trova la Colonna del Giubileo. Nella piazza centrale, si affacciano il Castello Nuovo, il Palazzo Reale e il Castello Vecchio. Qui vicino si trova anche il bellissimo Giardino del Castello, con un Teatro e un bel laghetto. In città ci sono anche molti teatri dove vengono tenuti diversi Musical, stile Broadway americano. Ci sono anche diverse costruzioni architettoniche in diversi stili, molti interessanti da visitare. Interessanta è anche la zona dell’Università, e dal punto di vista artistico è interessante il Museo Linden. Ci sono anche dei luoghi nei pressi di Stoccarda che meritano una visita, come il Castello di Rosenstein, con il vicino Giardino Botanico, e il Museo Mercedes-Benz

A Stoccarda ci sono diverse specialità della cucina tedesca; i piatti sono a base soprattutto di carne e di verdure. Si produce anche dell’ottima frutta e vino, soprattutto bianco e abbastanza leggero. Non mancano uno dei piatti tipici tedeschi che sono i wurstel con i krauti

A Stoccarda ci si muove bene con i mezzi pubblici. C’è anche un servizio tramviario che funziona molto bene che è gestita dall S-Bahn. Questo servizio comprende 6 linee che operano sulle rotaie della Deutsche Bahn. C’è anche un servizio particolare di tram a cremagliera, che viaggiano da Marienplatz fino al distretto di Degerloch.

Stoccarda gode di un clima particolarmente piacevole. I mesi migliori per vededre la città, vanno da maggio e ottobre. L’estate non è caldissima, e ci sono delle temperature molto piacevoli per girare la città.

Stoccarda è una città abbastanza viva per la vita notturna. Ci sono molti locali dove divertirsi , e dove passare delle belle serate. Ci sono anche tante birrerie dove bere la loro buonissima birra. I locali si trovano specialmente nella zona centrale ma anche in periferia.

Per arrivare a Stoccarda, si atterra all’Aeroporto Internazionale di Stoccarda, dove transitano milioni di passeggeri ogni anno. Ci sono anche dei voli diretti che partono da Roma e Milano. Sono previsti anche dei voli low cost.

