Collegamenti Maturità su Frankenstein di Mary Shelley

Vi è piaciuto Frankenstein di Mary Shelley, ne avete apprezzato la trama, la storia e la scrittura? Se si, non dovete perdere l’occasione di fare di Frankenstein l’argomento principale della vostra tesina della Maturità con relativi collegamenti, e sbalordire la commissione che sarà lì pronta ad ascoltare il risultato del vostro intenso lavoro. E’ un’idea originale anche perché nel 2018 si è celebrato l’anniversario dei 200 anni di uno dei maggiori pilastri della letteratura inglese. Vi sarà capitato sicuramente di vedere anche qualche film, probabilmente fatto bene, ma la magia della parola scritta nero su bianco sulle pagine dei libri ha tutto un altro sapore. Vi abbiamo convinto? Allora venite con noi a leggere la nostra tesina su Frankenstein.

Maturità tesina su Frankenstein di Mary Shelley: la storia

Prima di vedere i collegamenti, va ricordato che Frankenstein o il Moderno Prometeo è uno dei massimi capolavori della letteratura inglese; è stato pubblicato anonimamente nel 1818 per poi uscire, in Francia qualche anno dopo, con il nome dell’autrice. Questo romanzo è il risultato di una sfida tra tre grandi della letteratura inglese, Mary Shelley, il marito Percy Shelley e John Polidori e Lord Byron. In un pomeriggio piovoso Byron lanciò la sfida su chi avrebbe scritto il miglior romanzo dell’orrore, da qui nasce il capolavoro di Frankenstein. E’ la storia di Victor Frankenstein che, ossessionato dalla voglia di dare vita alla materia inanimata e dopo aver perso la madre e la sorella, crede di aver scoperto il segreto della vita e dà vita ad un altro essere che, in tutto il romanzo, viene chiamato la creatura. La creatura, o meglio il mostro, inizia a provare delle sensazioni e, quando si sente rifiutato da colui che crede essere il padre, inizia a vendicarsi. Il rapporto che lega Victor con la sua creatura può dare diversi spunti per una tesina di maturità e, al centro di tutto, c’è senza dubbio il tema del doppio; andiamo ad approfondire meglio.

Maturità tesina su Frankenstein di Mary Shelley: i collegamenti

Come vi abbiamo già anticipato, al centro del romanzo c’è, senza dubbio, il tema del doppio. Frankenstein e la sua creatura sono due facce della stessa medaglia, sono incapaci di allontanarsi l’uno dall’altro nonostante il dolore che si provocano a vicenda. I ruoli di vittima e carnefice, nelle pagine del romanzo, si alternano: una volta è Victor la vittima di sé stesso, pentito perché ha superato i limiti sulla vita e sulla morte, e dall’altra c’è la creatura alla quale è stata data una vita che non può vivere come vorrebbe. Vediamo i collegamenti maturità di Frankenstein con le altre materie:

Letteratura Italiana: Pirandello, il Fu Mattia Pascal

Pirandello, il Fu Mattia Pascal Letteratura inglese: Oscar Wilde, il Ritratto di Dorian Gray

Oscar Wilde, il Ritratto di Dorian Gray Letteratura Greca: il Mito di Narciso

il Mito di Narciso Filosofia: Freud e Jung, Coscienza e inconscio

