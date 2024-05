Tesina Che Guevara: collegamenti per tutte le scuole

Se siete alla ricerca di un argomento originale per la vostra tesina multidisciplinare, potreste trarre spunto da una delle personalità più celebri e iconiche del ‘900: Che Guevara. Rivoluzionario diventato un simbolo di ribellione, coerenza con i propri ideali e coraggio per moltissimi giovani, sebbene figura controversa per alcuni aspetti, morì proprio 50 anni fa; puoi quindi sfruttare questo anniversario per la tua tesina. Non sai cosa scrivere? Ecco i nostri suggerimenti: non perderti i nostri consigli e i collegamenti per tutti gli indirizzi scolastici per scrivere una tesina su Ernesto “Che” Guevara.

TESINA MATURITÀ SU ERNESTO CHE GUEVARA: COME FARE

Che Guevara è diventato un vero e proprio mito, un martire dei “giusti ideali” e ha indubbiamente rappresentato per i giovani della sinistra europea, e non solo, un simbolo dell’impegno politico rivoluzionario. Spunti per fare una tesina bellissima ce ne sono davvero tanti. La prima cosa da fare è iniziare a documentarsi: vi consigliamo di guardare qualche film (come I Diari della Motocicletta), approfondire la sua biografia, leggere libri di testo, articoli e saggi sulla sua figura e il rapporto con Fidel Castro. Google è la vostra arma più preziosa! Vagliate con attenzione il materiale e poi potrete iniziare a ragionare sui collegamenti da fare. Intanto, iniziate da qui:

TESINA ESAME DI MATURITÀ SU CHE GUEVARA: COLLEGAMENTI

Una volta raccolto il materiale, focalizzatevi sui temi affrontati durante l’anno e iniziate a cercare i collegamenti tra le materie da inserire nella tesina! Non sapete da dove iniziare? Continuate a leggere: vi proponiamo alcuni collegamenti da cui prendere spunto!

Collegamenti Italiano: biografia del Che Guevara

biografia del Che Guevara Collegamenti Spagnolo: Diario del Che en Bolivia

Diario del Che en Bolivia Collegamenti Discipline Turistiche: itinerario del Sudamerica in motocicletta

itinerario del Sudamerica in motocicletta Collegamenti Storia: La rivoluzione cubana

La rivoluzione cubana Collegamenti Musica: Guantanamera (uno dei canti dell’esercito di liberazione cubano di Castro e del Che).

Guantanamera (uno dei canti dell’esercito di liberazione cubano di Castro e del Che). Collegamenti Geografia: il Sudamerica

il Sudamerica Collegamenti Inglese: Hemingway e Cuba

Hemingway e Cuba Collegamenti Filosofia: Karl Marx e la rivoluzione proletaria

Karl Marx e la rivoluzione proletaria Collegamenti Economia: riforme economiche del Che a Cuba

riforme economiche del Che a Cuba Collegamenti Ed. Fisica: il rugby (era lo sport praticato dal Che)

il rugby (era lo sport praticato dal Che) Collegamenti Diritto : il socialismo

: il socialismo Collegamenti Arte: la foto di Korda al Che (quella che è diventata iconica)

TESINA SU CHE GUEVARA: COME SCRIVERLA

Come tesina vi piace? Ora potete iniziare a scrivere! Cominciate da una bella introduzione per esporre l’argomento in generale e spiegate il motivo della vostra scelta e come vi siete barcamenati tra le varie materie. Nella parte centrale del testo poi, dividete la tesina in capitoli in modo che l’elaborato sia scorrevole. Affrontando un personaggio che ha avuto una grande rilevanza politica, tuttavia, fate attenzione: evitate di schierarvi e di dare una versione troppo parziale degli avvenimenti e del suo pensiero, ma cercate di essere più oggettivi possibile. Infine, non dimenticate la conclusione, la bibliografia, la sitografia e le immagini da inserire nel testo!

