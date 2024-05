Tesina Maturità Lady Diana: collegamenti per tutte le scuole

Anche se mancano alcuni mesi, è bene iniziare a pensare alla Maturità e in particolare alla Tesina, il percorso con cui vi presenterete all’orale. Se sei alla ricerca di un argomento originale per la tua tesina multidisciplinare, potresti trarre spunto da una delle personalità più celebri e iconiche degli anni ’80 e ’90: Diana Spencer, detta anche Lady D.

Moglie del Principe Carlo d’Inghilterra, è una delle principesse più famose della storia che ha fatto parlare di sé sia in vita sia dopo la morte avvenuta prematuramente proprio 20 anni fa, il 31 agosto 1997. Puoi quindi usare l’anniversario della morte per ricordare Lady Diana, donna complicata e libera, “triste” e glamour, impegnata nel sociale e sempre avvolta da un certo mistero. Non sai come impostarla? Ecco i nostri suggerimenti: abbiamo creato quattro percorsi di tesina con collegamenti per indirizzi diversi su Lady Diana.

TESINA DI MATURITÀ SU LADY DIANA, LICEO CLASSICO: LE PRINCIPESSE ICONICHE

Lady Diana, forse anche per la sua morte prematura, è diventata un vera e propria icona. Tuttavia, la Principessa del popolo era molto amata già quando in vita in quanto impegnata nelle cause umanitarie, ribelle e meno formale rispetto al resto della famiglia reale. Tante sono le principesse o Regine diventate famose per il loro ruolo o il loro carisma: ecco una tesina su di loro.

Collegamenti italiano: Maria De’ Medici

Maria De’ Medici Collegamenti storia : Sissi e Lady Diana, un confronto

: Sissi e Lady Diana, un confronto Collegamenti filosofia: Maria Antonietta e la monarchia assoluta

Maria Antonietta e la monarchia assoluta Collegamenti latino: Cleopatra

Cleopatra Collegamenti greco: Elena di Troia

Elena di Troia Collegamenti inglese: da Anna Bolena a Lady Diana, le principesse e Regine inglesi più famose

da Anna Bolena a Lady Diana, le principesse e Regine inglesi più famose Collegamenti Storia dell’Arte: Grace Kelly

Grace Kelly Collegamenti geografia: monarchie europee oggi

TESINA DI MATURITÀ SU LADY DIANA, LICEO SCIENTIFICO: LADY D E L’IMPEGNO UMANITARIO

Lady Diana, dagli anni ’80 fino alla morte, è stata molto impegnata a livello umanitario, sostenendo numerosissime organizzazioni benefiche e cause. Puoi partire dal suo impegno, per sviluppare una tesina di liceo scientifico.

Collegamento italiano: impegno di Diana per i bambini e la visita all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù nel 1985

impegno di Diana per i bambini e la visita all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù nel 1985 Collegamenti inglese: Il Museo di storia naturale e la Royal Acadenic of Music (Lady Diana era la madrina)

Il Museo di storia naturale e la Royal Acadenic of Music (Lady Diana era la madrina) Collegamenti storia: guerra in ex Jugoslavia e la Campagna Internazionale per il bando delle mine antiuomo promossa da Lady D

guerra in ex Jugoslavia e la Campagna Internazionale per il bando delle mine antiuomo promossa da Lady D Collegamenti filosofia: Maria Teresa di Calcutta

Maria Teresa di Calcutta Collegamenti informatica: donazioni nell’epoca del web

donazioni nell’epoca del web Collegamenti scienze: lebbra e AIDS, malattia, prevenzione e ricerca

TESINA DI MATURITÀ SU LADY DIANA, LICEO LINGUISTICO: AMORI TORMENTATI E AMANTI IN LETTERATURA

La principessa Diana è stata al centro del gossip da quando è diventata moglie del Principe Carlo, e diverse sono le storie extraconiugali che Lady D ha avuto dal 1986 in poi, culminate con il divorzio da Carlo (che aveva da sempre una storia con Camilla). Possiamo quindi prendere spunto dalla passionalità di Diana, per creare una tesina sugli amori infelici e tormentati della storia/migliori storie di infedeltà della letteratura.

Collegamenti italiano: Paolo e Francesca, canto V dell’Inferno della Divina Commedia

Paolo e Francesca, canto V dell’Inferno della Divina Commedia Collegamenti inglese: Lady Chatterley’s Lover di D.H. Lawrence

Lady Chatterley’s Lover di D.H. Lawrence Collegamenti francese: Madame Bovary di Gustave Flaubert

Madame Bovary di Gustave Flaubert Collegamenti spagnolo: La casa degli spiriti di Isabel Allende

La casa degli spiriti di Isabel Allende Collegamenti russo: Anna Karenina di Lev Tolstoj

Anna Karenina di Lev Tolstoj Collegamenti tedesco: Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke che affronta il tema dei sentimenti inattendibili

Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke che affronta il tema dei sentimenti inattendibili Collegamenti storia: biografia di Lady Diana

biografia di Lady Diana Collegamenti filosofia: Discorso sulle donne di Schopenhauer

Discorso sulle donne di Schopenhauer Collegamenti Storia dell’Arte: Gli amanti di Magritte

TESINA DI MATURITÀ SU LADY DIANA, ISTITUTO MODA: LO STILE ICONICO DI LADY D

Lady Diana è sicuramente stata un’icona glamour degli anni ’80 e ’90, tanto da dettare tendenza ed essere copiata, anche nei suoi cambiamenti di look, da milioni di donne. Ecco una tesina multidisciplinare per l’indirizzo moda.

Collegamenti italiano: Versace e lo stile di Lady D

Versace e lo stile di Lady D Collegamenti inglese : Diana: Her Fashion Story (con riferimento anche alla mostra sullo stile di Lady D presentata a Kensington Palace a Londra per il 20 anniversario della morte)

: Diana: Her Fashion Story (con riferimento anche alla mostra sullo stile di Lady D presentata a Kensington Palace a Londra per il 20 anniversario della morte) Collegamenti storia: la famiglia reale britannica da Lady Diana a Kate Middleton

la famiglia reale britannica da Lady Diana a Kate Middleton Collegamenti progettazione tessile abbigliamento: presentazione di un modello di abito indossato da Lady Diana con mood board, cartella colori e schizzi.

presentazione di un modello di abito indossato da Lady Diana con mood board, cartella colori e schizzi. Collegamenti tecniche di distribuzione e marketing: essere un influencer nell’epoca di Instagram

