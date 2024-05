Collegamenti Maturità sulla seconda guerra mondiale: percorsi svolti

La tesina è un cruccio per ogni maturando che si rispetti. Quale argomento scegliere per la Maturità? Meglio una tematica originale che lasci a bocca aperta la commissione, o meglio fare una tesina classica e andare sul sicuro? Beh, se segui il nostro post, d’ora in avanti potrai dormire su sette cuscini perché ti proponiamo alcuni percorsi sulla seconda guerra mondiale da portare all’esame orale. Che dire, non è sicuramente uno degli argomenti più originali che esista, ma farai sicuramente centro. Prima di tutto, puoi davvero abbracciare quasi tutte le materie, e in secondo luogo, cosa altrettanto da non sottovalutare, si tratta di materie che hai studiato nel corso dell’ultimo anno scolastico e perciò le hai ancora fresche fresche. Infine, puoi unire due piccioni con una fava: scrivendo la tesina già inizierai un percorso di ripasso, che poi potrai ripetere nello studiare la tesina. Detto questo, ecco i percorsi che ti proponiamo per tutte le scuole, classico, ragioneria, artistico… beh, proprio per tutti i gusti!

TESINA MATURITA’ SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE COLLEGAMENTI. Bene, non ci resta che iniziare: noi ti proponiamo alcuni percorsi multidisciplinari, toccherà a te scegliere quella che fa al caso tuo. Ecco le nostre tesine svolte per te.

TESINA MATURITA’ SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE: Partiamo dal classico dei classici, per andare sul sicuro. Ecco il percorso per te, valuta se sia adatto o meno:

Fisica collegamenti: Il Testamento spirituale e l’ estrema pericolosità delle nuove bombe atomiche.

Il Testamento spirituale e l’ estrema pericolosità delle nuove bombe atomiche. Storia dell’arte collegamenti : Alberto Burri

: Alberto Burri Economia collegamenti: Il boom economico post bellico

Il boom economico post bellico Italiano collegamenti: Non Gridate più di Ungaretti: la guerra vista da un poeta

Non Gridate più di Ungaretti: la guerra vista da un poeta Storia collegamenti: il conflitto mondiale

COLLEGAMENTI MATURITA’ SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE – ALLE RADICI DELL’EUROPA UNITA

Il lungo e travagliato percorso dell’Europa: dalla seconda guerra mondiale all’Europa Unita.

Italiano collegamenti: Calvino e la Resistenza: I sentieri dei nidi di ragno

Calvino e la Resistenza: I sentieri dei nidi di ragno Storia collegamenti: dallo scontro all’incontro: Il Manifesto di Ventotene

dallo scontro all’incontro: Il Manifesto di Ventotene Filosofia collegamenti: Russel e il pacifismo

Russel e il pacifismo Inglese collegamenti: La musica come unificazione: gli anni ‘60

La musica come unificazione: gli anni ‘60 Storia dell’arte collegamenti: le nuove architetture moderne.

le nuove architetture moderne. Geografia astronomica collegamenti: la ricerca europea nello spazio.

la ricerca europea nello spazio. Fisica collegamenti: l’energia a servizio della pace: aria, acqua e vento, le nuove energie rinnovabili

l’energia a servizio della pace: aria, acqua e vento, le nuove energie rinnovabili Diritto collegamenti: L’unione Europea

L’unione Europea Economia collegamenti: L’Europa Unita

COLLEGAMENTI MATURITA’ SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE – IL CONFLITTO IDEOLOGICO

In questa tesina poniamo l’accento sulle ideologie che hanno condizionato il periodo del conflitto mondiale: nazismo, fascismo, democrazia e liberalismo e le conseguenze e gli esiti di questi ideali attraverso i vari collegamenti tra le materie.

Italiano collegamenti: Primo Levi e I lager: Se questo è un uomo. Il punto di vista di un deportato.

Primo Levi e I lager: Se questo è un uomo. Il punto di vista di un deportato. Storia collegamenti: Nazismo, fascismo; oppure le interpretazioni ideologiche del conflitto: le Resistenze.

Nazismo, fascismo; oppure le interpretazioni ideologiche del conflitto: le Resistenze. Inglese collegamenti : Churchill, Storia della seconda guerra mondiale.

: Churchill, Storia della seconda guerra mondiale. Francese collegamenti: Sartre e la guerra

Sartre e la guerra Fisica collegamenti: Le armi distruzione di massa: l’ideologia dietro la barbarie.

Le armi distruzione di massa: l’ideologia dietro la barbarie. Greco collegamenti: Tucidide: l’idealizzazione della guerra del Peloponneso: la guerra dal punto di vista di uno storico

Tucidide: l’idealizzazione della guerra del Peloponneso: la guerra dal punto di vista di uno storico Latino collegamenti: L’ideologia di Ottaviano contro Marco Antonio: Lode a Cleopatra di Orazio.

L’ideologia di Ottaviano contro Marco Antonio: Lode a Cleopatra di Orazio. Storia dell’Arte collegamenti: Guernica di Picasso

