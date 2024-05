Tesina terza media collegamenti seconda rivoluzione industriale

La fine dell’anno scolastico è sempre più vicina e gli studenti si preparano alla stesura della Tesina per l’Esame Terza Media: mentre alcuni hanno già deciso il percorso da presentare all’orale, alcuni ancora sono in dubbio sull’argomento o sui collegamenti da effettuare tra le varie materie. Quest’anno dovrete impegnarvi al massimo nella stesura del percorso, in quanto molto probabilmente a causa dell’emergenza coronavirus non torneremo a scuola, quindi l’esame verterà solamente sulla tesina.

Non è semplice lavorarci, lo sappiamo: non solo bisogna trovare l’argomento giusto e che vi piace, ma soprattutto occorre inserire i collegamenti che non vi mandino in tilt durante l’interrogazione.

Qui allora entriamo in scena noi per aiutarvi: in questa guida vi spiegheremo per filo e per segno come fare una tesina di terza media sulla seconda rivoluzione industriale, un argomento semplice con collegamenti a diverse discipline.

Non perderti: Percorsi Esame Terza Media: 5 tesine originali

ESAME TERZA MEDIA: COME FARE LA TESINA SULLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Per fare allora una bella tesina sulla seconda rivoluzione industriale occorre innanzitutto documentarsi bene sull’argomento, che dovrà essere esposto nell’introduzione e ovviamente vale come collegamento in Storia. Documentandosi bene inoltre vi aiuterà a trovare gli altri collegamenti, poiché sicuramente, dando un’occhiata su Internet, troverete senz’altro tutti gli ambiti che abbraccia la seconda rivoluzione industriale.

TESINA TERZA MEDIA: I COLLEGAMENTI PER LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Successivamente si può andare alla ricerca dei vari collegamenti nelle diverse discipline. Ve ne suggeriamo alcuni:

Tecnologia: la catena di montaggio

la catena di montaggio Geografia: gli USA

gli USA Scienze: l’inquinamento

l’inquinamento Italiano: il Verismo e Verga

il Verismo e Verga Francese: il naturalismo

il naturalismo Inglese: The second industrial revolution

The second industrial revolution Musica: corrente musicale del Verismo

corrente musicale del Verismo Arte: Pelizza da Volpedo, Il quarto stato

ESAME TERZA MEDIA: LA TESINA SULLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Una volta che avete trovato tutti i collegamenti potete mettervi all’opera! Innanzitutto fate uno schema organizzando la struttura della vostra tesina di terza media, ricordando di mettere all’inizio l’argomento di storia, cioè la seconda rivoluzione industriale, e nei capitoli successivi tutti gli altri collegamenti.

Cercate belle immagini da inserire nel corso del testo e ricordate poi di mettere alla fine una bella conclusione. Rileggete tutta la tesina per correggere eventuali errori e create una mappa concettuale da consegnare agli insegnanti durante l’esame: avranno chiaro tutto il percorso che avete seguito.

TESINA ESAME TERZA MEDIA

Ora che sai tutto sui collegamenti sulla seconda rivoluzione industriale, non perderti le altre nostre guide per una tesina di terza media perfetta: