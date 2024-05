TESINA TERZA MEDIA SULLO SPORT: PERCORSI E COLLEGAMENTI

Il tempo stringe e l’esame terza media si avvicina: ti starai sicuramente esercitando per la prova di italiano, di matematica e di lingue e sicuramente stai studiare per fare bella figura all’esame orale. Tuttavia, come ben saprai, è importante realizzare bene la Tesina, ad esempio sul tema dello sport.

Si tratta dunque di un bell’impegno, in quanto con questo lavoro finale dovrai dimostrare di saper scrivere e argomentare una tematica attraverso vari aspetti. Sei insicuro e non sai come trovare i collegamenti giusti? Niente paura: in questo ti forniremo due esempi di tesina per terza media sullo sport, con tutti i collegamenti da effettuare per fare un percorso coi fiocchi. Ti interessa questo argomento? E allora continua a leggere!

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SULLO SPORT: ALIMENTAZIONE E SPORT

Un tema classico quello del rapporto tra alimentazione e sport: chi infatti pratica uno sport deve avere un’alimentazione sana ed equilibrata, cercando di non sgarrare né in eccesso né in difetto. Se l’argomento ti incuriosisce ecco i collegamenti su cui costruire un bel percorso:

Educazione Fisica : allenamento e alimentazione

: allenamento e alimentazione Geografia: USA

USA Scienze: lavoro ed energia

lavoro ed energia Italiano: D’Annunzio

D’Annunzio Storia: il Fascismo: la tessera annonaria e l’educazione motoria

il Fascismo: la tessera annonaria e l’educazione motoria Inglese: allenamento e alimentazione in inglese

allenamento e alimentazione in inglese Tecnologia: agricoltura e alimentazione

TESINA TERZA MEDIA SULLO SPORT: PERCORSO SU SPORT E RAZZISMO

Il binomio sport – razzismo è di forte attualità, per cui un percorso del genere potrebbe essere molto interessante oltre a far riflettere. Ecco i collegamenti:

Scienze : genetica Italiano: Primo Levi Storia: il Nazismo e l’antisemitismo Educazione fisica : il tifo negli stadi – i cori razzisti Inglese: I have a dream di Martin Luther King Geografia : il Sudafrica Arte : Gauguin Educazione Civica: i diritti dell’uomo



TESINA ESAME TERZA MEDIA

