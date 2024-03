Test CISIA: cos'è e punteggio minimo

Test CISIA: cos’è di preciso

Alcuni atenei presso cui le facoltà di ingegneria, farmacia, scienze ed economia sono a numero chiuso adottano come test di ingresso il test Cisia, un test cartaceo organizzato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso. Al momento sono 62 le università aderenti, mentre in altri atenei queste facoltà sono a numero aperto oppure la prova viene strutturata dall’unversità stessa. Se hai intenzione di iscriverti ad ingegneria, farmacia o economia e l’università da te scelta prevede il test Cisia per il 2024 allora continua a leggere! In bocca al lupo!

CISIA: come funziona il test

Il test Cisia è dunque un test cartaceo che serve a selezionare gli studenti migliori che potranno immatricolarsi alle facoltà che abbiamo elencato. Non solo: alcuni atenei utilizzano queste prove anche per le facoltà a numero aperto, per capire bene se gli studenti sono in grado di intraprendere un determinato percorso di studi oppure per capire il livello di preparazione delle matricole. Per quanto riguarda i corsi di laurea a numero chiuso, nonostante questi si svolgano nello stesso giorno e nella stessa ora, occorre però controllare i bandi di ogni singola università: le domande di iscrizione al test e le scadenze sono infatti gestite da ciascuna università.

Test d’ingresso: le domande del test CISIA

Le domande del test Cisia avranno come oggetto materie diverse in base alla facoltà scelta, e inoltre il punteggio minimo del Test CISIA per entrare in graduatoria può essere definito dalle Università nel bando di ammissione.

Il test Cisia per la prova di ammissione a ingegneria prevede 80 domande da risolvere in 125 minuti. Esse saranno così strutturate:

– 10 domande di logica in 20 minuti

– 10 domande di comprensione verbale in 20 minuti

– 20 domande di matematica in 50 minuti

– 10 domande di scienze in 20 minuti

– 30 domande di inglese in 15 minuti

La valutazione del TOLC-I prevede: +1 punto per risposte corrette, 0 punti per risposte omesse e -0,25 punti per risposte errate, eccetto per le domande di inglese, per le quali non si applica la penalità per le risposte sbagliate.

Test ingresso farmacia 2024

Il test Cisia compreso nel test d’ingresso al corso di farmacia prevede 80 domande da risolvere in 100 minuti. Le domande saranno così organizzate:

– Biologia: 15 domande (20 minuti a disposizione)

– Chimica: 15 domande (20 minuti a disposizione)

– Matematica: 7 domande (12 minuti a disposizione)

– Fisica: 7 domande (12 minuti a disposizione)

– Logica: 6 domande (8 minuti a disposizione)

Valutazione della prova: +1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -0,25 punti per ogni risposta errata.

Il test Cisia per l’accesso al numero chiuso di economia prevede 36 domande da completare in 90 minuti. Ecco la struttura:

– 13 domande di logica (30 minuti)

– 10 domande di comprensione verbale (30 minuti)

– 13 domande di matematica (30 minuti)

– 30 domande di inglese (15 minuti)

Valutazione del TOLC-E: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata.