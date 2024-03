Il Dantedì: la giornata per commemorare Dante Alighieri si festeggia il 25 marzo

Una interessante giornata di festa: il Dantedì

Le ricorrenze volte a commemorare personaggi di rilievo sono sempre una occasione importante per festeggiare e da prendere in considerazione. L’Italia ha moltissime figure rilevanti che hanno una propria giornata di commemorazione, dai santi ai poeti, e tra questi c’è il nome di Dante Alighieri. Ebbene, per celebrare uno dei poeti e letterati più famosi della cultura e letteratura italiana è stata istituita dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (17 gennaio 2020), la festa del Dantedì.

Questa giornata è prevista per ricordare Dante Alighieri, stabilita ogni anno il 25 marzo. Perché, però, è stata decisa questa data? Che cosa ha fatto Dante di estremamente importante in questo giorno?

Secondo moltissimi studiosi e ricercatori, il 25 marzo corrisponde probabilmente all’inizio del cosiddetto “viaggio ultraterreno” intrapreso da Dante, quindi quando lo stesso poeta iniziò a scrivere la famosa e iconica Divina Commedia.

Che cos’è il Dantedì e quali eventi culturali si organizzano?

Dante Alighieri è una delle figure più rappresentative della cultura italiana, per questo è stato istituito il giorno del Dantedì. Lo scopo di questa festività è quello di celebrare un grande poeta, che ha decisamente cambiato il concetto di letteratura e stabilito una nuova modalità di linguaggio, facendolo scoprire ai giovani delle nuove generazioni.

In questa ricorrenza, quindi, vengono organizzati moltissimi eventi proposti al pubblico e ai ragazzi, tra cui:

Celebrazione e curiosità sui social media : i mass media e social media ormai sono diventati il mezzo di comunicazione più diretto, in cui condividere anche nozioni e curiosità culturali. Ebbene, durante il Dantedì si organizzano molteplici campagne di comunicazione in onore di Dante Alighieri.

: i mass media e social media ormai sono diventati il mezzo di comunicazione più diretto, in cui condividere anche nozioni e curiosità culturali. Ebbene, durante il si organizzano molteplici campagne di comunicazione in onore di Dante Alighieri. Manifestazioni culturali : solitamente si organizzano durante questa giornata moltissime mostre, convegni, spettacoli di teatro e di musica, con anche letture per il pubblico sulla vita e le opere del poeta.

: solitamente si organizzano durante questa giornata moltissime mostre, convegni, spettacoli di teatro e di musica, con anche letture per il pubblico sulla vita e le opere del poeta. Attività didattiche: anche nelle scuole, durante il Dantedì gli insegnanti organizzano dei progetti didattici inerenti al mondo di Dante, con l’intento di approfondire la figura del letterato in modo alternativo e formativo.

Dante Alighieri: una figura importante

In vista dell’istituzione del Dantedì, occorre comprendere perché Dante è considerato così importante per la storia e cultura italiana.

Promozione della letteratura e creazione di una nuova forma di linguaggio : sicuramente, l’opera principale del poeta è la Divina Commedia, che ha arricchito la cultura e storia del Paese, appassionando moltissime persone di numerose generazioni.

: sicuramente, l’opera principale del poeta è la Divina Commedia, che ha arricchito la cultura e storia del Paese, appassionando moltissime persone di numerose generazioni. Il Dantedì per far conoscere Dante ai più giovani : questo giorno è un’ottima occasione per commemorare e conoscere al meglio Dante in molteplici ambiti e contesti, soprattutto se si è ancora dei giovani studenti.

: questo giorno è un’ottima occasione per commemorare e conoscere al meglio Dante in molteplici ambiti e contesti, soprattutto se si è ancora dei giovani studenti. Dante e il valore della cultura italiana: non vi sono dubbi, poiché quando si pensa alla lingua italiana, alla mente arriva per primo un nome, ossia Dante Alighieri.

Insomma, sembra che la ricorrenza del Dantedì sia una buona opportunità culturale per conoscere nuovi aspetti della letteratura italiana. Inoltre, permette di conoscere numerose curiosità sulla vita e carriera del sommo poeta.