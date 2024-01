In ospedale dopo aver mangiato dei muffin all'hashish: è successo in una scuola di Asiago

Due studenti dell’istituto alberghiero di Asiago sono stati ricoverati in ospedale dopo aver consumato dei muffin contenenti hashish. Secondo quando riportato da Tva Vicenza, l’episodio sarebbe avvenuto venerdì 19 gennaio durante una pausa dalle lezioni.

La ricostruzione dell’accaduto

I carabinieri stanno ancora facendo accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma dalle prime ricostruzioni, e soprattutto dalle testimonianze dei ragazzi e dei compagni di classe, sembra che l’episodio sia uno scherzo finito male. Il 19 gennaio, durante una pausa all’esterno dell’istituto, i due ragazzi, entrambi minorenni, avrebbero mangiato dei dolci preparati da un compagno di classe. Poco dopo hanno iniziato a sentirsi male, accusando alcuni sintomi come la tachicardia. In breve tempo è stato chiaro che fosse necessario l’intervento del personale medico che, intervenuto sul posto, ha subito notato che i sintomi non erano riconducibili a una semplice intossicazione alimentare. I sintomi di intossicazione acuta manifestati dai ragazzi sono stati trattati al pronto soccorso dove l’esame tossicologico ha confermato la presenza di cannabinoidi nei loro sistemi. Al momento, i carabinieri stanno acquisendo le cartelle cliniche dei due studenti e, anche se non è in corso alcuna indagine ufficiale, stanno valutando gli sviluppi del caso. Nel frattempo, i vertici dell’istituto alberghiero di Asiago non hanno intrapreso alcuna azione verso i possibili colpevoli, attendendo ulteriori informazioni. Inoltre, è ancora da stabilire se il compagno abbia preparato i dolcetti a casa o nelle cucine della scuola.

Gli effetti dell’hashish sull’organismo

Giovanni Greco, direttore del servizio per le dipendenze dell’Ulss 7 Pedemontana, ha spiegato che i muffin all’hashish hanno un elevato contenuto di THC, il principio attivo della cannabis, e possono quindi causare sintomi acuti e un’attività psicotropa intensa.

L’ingestione di alimenti preparati con hashish ha effetti leggermente più ritardati rispetto all’inalazione di cannabinoidi, ma lo stato alterato e di malessere è in genere più intenso e duraturo. I medici stanno monitorando attentamente la situazione dei due studenti che mostravano i sintomi di una intossicazione acuta: l’hashish può causare danni sia a breve che a lungo termine, soprattutto per chi si abitua a utilizzarla.