Insegnante interviene per placare un litigio tra alunni: ora rischia di perdere un occhio

La violenza nelle scuole è purtroppo un fenomeno ancora molto presente. Infatti, in un istituto scolastico di Trapani, è accaduto un fatto violento molto spiacevole sfociato in seguito in un incidente, durante una assemblea di istituto. Due giovani alunni della scuola, dopo alcuni scontri verbali decisamente aggressivi, hanno proseguito il litigio prendendosi a pugni davanti ai compagni e ai docenti.

Per sedare la rissa tra i ragazzi, un insegnante di francese è intervenuto con l’intento di calmare gli animi e risolvere più pacificamente la situazione. Purtroppo, lo scontro fisico è continuato e l’azione del professore è stata vana. Avvicinandosi agli studenti, l’uomo ha ricevuto un forte pugno sul volto, generando delle conseguenze fisiche poco confortanti. Infatti, l’insegnante è rimasto ferito gravemente, con una frattura al naso e delle complicazioni ad un occhio.

Vista la gravità delle conseguenze e osservato lo stato di salute del professore, alcuni colleghi si sono immediatamente prodigati per chiamare l’ambulanza la quale, una volta giunta sul posto, ha provveduto al trasporto con urgenza presso l’Ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani. Dopo approfonditi accertamenti da parte dei medici del pronto soccorso, il referto medico ha riportato la probabile perdita della vista dall’occhio malconcio e una grave frattura al setto nasale. L’incidente, perciò, è stato definito un atto estremamente serio che assolutamente non doveva accadere.

L’intervento della Polizia

La Polizia è successivamente stata chiamata dal personale scolastico dopo il terribile accaduto tra le mura di scuola, per ottenere maggiori chiarimenti sugli sviluppi della vicenda. Le Forze dell’Ordine stanno ancora analizzando il caso e gli avvenimenti, attraverso le testimonianze delle persone presenti al litigio.

Si dovranno attendere ancora delle decisioni in merito ai provvedimenti disciplinari e legali dei ragazzi coinvolti nella rissa, che hanno causato dei danni fisici al professore coscienzioso.

Purtroppo questi fatti, che avvengono soprattutto tra le mura degli istituti scolastici, sono delle situazioni che non dovrebbero più verificarsi. Occorre riflettere sui comportamenti degli alunni nell’ambito scolastico, i quali devono essere costantemente seguiti e aiutati qualora si verificassero degli atteggiamenti molto aggressivi. E’ necessario, inoltre, far comprendere ai ragazzi l’importanza del rispetto verso gli insegnanti, poiché sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali. I docenti hanno il diritto e il dovere di insegnare al meglio la materia di specializzazione, educare i ragazzi e far rispettare le regole. La scuola, dovrebbe tutelare costantemente sia i ragazzi, sia il personale docente, creando un luogo sicuro per entrambe le parti.