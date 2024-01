Intelligenza Artificiale: a Jesi si studia a scuola

Un istituto di istruzione superiore di Jesi, nella provincia di Ancona ‒ Marche, ha compiuto un significativo passo verso il futuro inserendo l’Intelligenza Artificiale (IA) come materia curricolare. Questa innovativa disciplina sarà parte integrante del programma di studio dell’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni e sarà trattata per un’ora a settimana nelle classi quarte e quinte.

L’IIS Marconi Pieralisi di Jesi

Pioniere di questa iniziativa, l’IIS Marconi Pieralisi di Jesi (Ancona) è uno dei pochi istituti in Italia a offrire l’Intelligenza Artificiale come disciplina scolastica. L’implementazione, al momento ancora in via sperimentale, all’interno dell’Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni testimonia l’impegno dell’istituto nel fornire ai propri studenti una preparazione completa e all’avanguardia che coinvolga anche uno dei campi più gettonati del momento. Marcello Pigini, coordinatore del Dipartimento di Informatica della scuola, evidenzia che “l’IA rappresenta una disciplina sempre più richiesta nel mondo del lavoro anche nel nostro territorio, si intende offrire quindi agli studenti la possibilità di ampliare significativamente il loro bagaglio culturale e le loro opportunità di carriera future. In particolare i giovani saranno incoraggiati a progettare e utilizzare l’IA sulla base delle reali esigenze delle persone adottando un approccio ‘human-centric’, dove la tecnologia deve rispondere innanzitutto a un bisogno reale, e farlo in maniera sostenibile”.

I vantaggi per gli studenti

La decisione di inserire l’Intelligenza Artificiale come materia di studio rappresenta un progresso importante nel campo dell’educazione tecnologica, poiché gli studenti coinvolti avranno l’opportunità di approfondire argomenti avanzati come i linguaggi di programmazione specifici per l’IA, il Machine Learning, le Reti Neurali e il Deep Learning. Oltre agli aspetti tecnici, è previsto un approfondimento specifico anche sull’etica nell’Intelligenza Artificiale, focus che riflette l’importanza crescente di questo argomento nella società e nell’ambito professionale.

Le istituzioni si stanno adeguando ai cambiamenti?

Questa iniziativa si presenta come esempio tangibile di come le istituzioni educative stiano cercando di adeguare i loro programmi alle esigenze di un mondo in costante evoluzione tecnologica. Offrendo agli studenti le conoscenze su uno dei settori più all’avanguardia del momento, l’istituto anconetano mira a dotare i futuri professionisti degli strumenti necessari per eccellere in un mercato del lavoro sempre più orientato verso l’alta tecnologia. Speriamo che il suo esempio venga seguito da molte altre scuole.