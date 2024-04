Interrail gratis per i 18enni: ecco come ottenere i biglietti

Interrail gratis

Il requisito fondamentale per partecipare è la data di nascita, che deve rientrare nel periodo compreso tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006. Tutti i giovani con cittadinanza o residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o nei paesi terzi associati al programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia) possono candidarsi per avere l’opportunità di vincere uno dei 35.000 pass messi in palio da DiscoverEu, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per viaggiare in treno. I partecipanti dovranno rispondere a 6 domande e in base alle loro risposte verrà stilata una graduatoria.

I fortunati vincitori avranno la possibilità di esplorare l’Europa a bordo dei treni per un periodo che va da un minimo di 1 giorno fino a un massimo di 30 giorni, compreso tra il 1 luglio 2024 e il 30 settembre 2025.

Obiettivo

Creato nel 2018, DiscoverEU è ora parte integrante del programma Erasmus+ 2021-2027. Questa iniziativa mira non solo a promuovere una comprensione più approfondita della storia e delle culture che costituiscono l’Unione Europea, ma anche a potenziare le competenze linguistiche dei partecipanti. Finora, il programma finanziato da Bruxelles ha concesso ben 284.000 pass gratuiti, offrendo così a migliaia di giovani europei l’opportunità unica di esplorare il continente attraverso viaggi in treno.

Secondo la Commissaria Ue per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione Iliana Ivanova, “DiscoverEU è una fantastica occasione per i giovani che vogliono esplorare l’Europa, scoprire luoghi e incontrare persone nuove”.

Scadenze e carta Ue giovani

Per poter partecipare e vincere il pass c’è tempo fino alle ore 12 del 30 aprile 2024. Inoltre, oltre al pass il programma DiscoverEU include il rilascio di una carta europea per i giovani che dà diritto a sconti per vitto, alloggi, traporti locali, sport e visite culturali.

Viaggiare in gruppo o da soli

I partecipanti hanno la possibilità di viaggiare individualmente o in gruppi di massimo 5 persone. Prima di inviare la domanda, è necessario nominare un capogruppo incaricato di compilare il modulo e rispondere al quiz. Una volta inviata la domanda, il capogruppo riceverà un codice che permetterà agli altri membri del gruppo di registrare i propri dati.