Iscrizioni online a scuola: che cos'è il codice meccanografico e dove si trova

Tutti coloro che hanno intenzione di lavorare nell’ambito scolastico oppure iscrivere i propri figli a scuola, devono conoscere le corrette modalità e gli elementi necessari per il riconoscimento di ogni singolo istituto.

A tal proposito, un futuro docente o studente, durante la fase di iscrizione online dovrà identificare la scuola in cui registrarsi. Come fare? In merito a ciò, esiste un codice specifico utile per riconoscere l’istituto scolastico di riferimento. Si tratta del codice meccanografico. In cosa consiste questo linguaggio cifrato e da cosa è composto?

Il codice meccanografico è costituito da caratteri alfanumerici, ossia lettere e numeri. Infatti, viene utilizzato per individuare gli istituti scolastici in cui si vuole prestare servizio o registrare gli studenti sulle piattaforme online ufficiali. Ogni scuola ha il proprio codice per differenziare ogni istituto nel momento in cui, per esempio, un docente volesse iscriversi in una graduatoria di concorso. Il codice meccanografico serve anche per chi è interessato a candidarsi alla Messa a Disposizione (MAD), ossia una proposta volontaria da parte di un futuro docente. In questo caso, non occorre che il candidato si iscriva a un bando di concorso da parte del Ministero, ma è essenziale compilare la domanda online inserendo il giusto codice meccanografico della scuola selezionata.

Dove è possibile reperire il codice meccanografico?

I futuri insegnanti o alunni, al momento di qualsiasi iscrizione, si pongono una semplice domanda: dove si può vedere il corretto codice meccanografico per registrarsi ad una scuola specifica? Ebbene, ci sono due modalità per reperire il codice interessato. Un primo modo è quello di consultare il sito dell’istituto in cui si vorrebbe esercitare o iscrivere lo studente. Ci sarà, in questo caso, una sezione in cui è presente il codice meccanografico da memorizzare per proseguire qualsiasi registrazione alle scuole.

Una seconda modalità per prendere il codice è usufruire del servizio online “Scuola in chiaro”, una piattaforma specifica e ufficiale messa a disposizione dal MIM. In una sezione apposita del sito “Scuola in chiaro”, gli interessati potranno scegliere le scuole con tre modalità di ricerca dell’istituto, in base alla posizione in cui è collocato, in base al nome oppure effettuando una ricerca di tipo avanzato. Dopo la scelta della scuola, sul sito verranno indicati sia il codice meccanografico, sia altre informazioni essenziali dell’istituto scolastico prescelto.