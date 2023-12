Iscrizioni Scuola 2024-25: criteri di precedenza

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-25 sono un momento cruciale per studenti e famiglie. Con il periodo di iscrizione fissato tra il 18 gennaio e il 10 febbraio, è essenziale comprendere i criteri di precedenza e le procedure da seguire, specialmente in situazioni di sovraccarico di domande.

Procedura di iscrizione online

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online per le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, e per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Questo processo digitalizzato mira a semplificare e rendere più efficiente l’intero sistema di iscrizione.

Gestione delle domande eccedenti

In casi dove le domande superano la capacità delle scuole, emergono interrogativi su chi abbia la precedenza. Se una richiesta di iscrizione non viene accettata in nessuna delle scuole elencate nella domanda online, l’ultima scuola menzionata ha il dovere di assistere i genitori nella ricerca di un’alternativa adeguata.

Criteri di precedenza

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha stabilito linee guida chiare per determinare la precedenza nelle iscrizioni. I criteri, deliberati dai Consigli di Istituto, devono basarsi su principi di ragionevolezza come la vicinanza della residenza dello studente alla scuola o impegni lavorativi particolari dei genitori. È importante notare che la data di invio della domanda non influisce sulla priorità e che l’uso di test di valutazione come criterio di precedenza è sconsigliato. In casi estremi, può essere considerata l’estrazione a sorte.

Priorità per l’iscrizione

Gli studenti che provengono dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo godono di priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli di altri istituti. Questa priorità deve essere chiaramente indicata nelle delibere del Consiglio di Istituto.