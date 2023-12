Iscrizioni Scuola 2024-2025: come e quando compilare la domanda

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025 rappresentano un momento cruciale per il sistema educativo italiano, segnato da innovazioni tecnologiche e sfide strutturali. Ecco tutte le informazioni di cui bisogna essere in possesso per poter avviare la procedura d’iscrizione.

Come confermato dalla Circolare ministeriale n. 40055, le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25 si svolgeranno dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024. Quest’anno segna l’introduzione di una significativa novità: l’utilizzo della nuova piattaforma telematica del MIM, “Unica”, con accesso unico per facilitare le iscrizioni.

Ad essere coinvolti in questa procedura saranno la maggior parte degli istituti statali e buona parte degli istituti regionali e comunali, nonché le scuole paritarie che hanno aderito all’iniziativa.

Procedura di iscrizione

Per accedere al servizio di iscrizione, è necessario disporre di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). È anche possibile utilizzare l’App Io per effettuare l’iter d’iscrizione.

La procedura include la compilazione e l’inoltro della domanda, il monitoraggio del suo iter e, se necessario, la compilazione e l’inoltro del modulo C per la religione Cattolica. L’invio in digitale delle iscrizioni riguarda tutte le classi iniziali della scuola primaria, media e superiore, oltre ai percorsi di istruzione e formazione professionale. L’iscrizione per la scuola dell’infanzia rimane cartacea.

Modalità di iscrizione

Durante la procedura i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale inseriscono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale scelto.

Il sistema di iscrizioni permette di fare una sola domanda per ogni studente, tuttavia è possibile scegliere anche una seconda o terza scuola o centro di formazione professionale in caso l’istituto scelto come prima opzione non abbia posti liberi per l’anno scolastico 2024/2025.