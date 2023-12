Iscrizioni scuola 2024/25: le ultime notizie

Il mondo scuola è in attesa di tutte le informazioni e le date per le nuove iscrizioni all’anno scolastico 2024/25. Al momento, infatti, non si conoscono ancora le date e le procedure per poter effettuare l’iscrizione e il Ministero dell’Istruzione dovrebbe diffondere le info necessarie il prima possibile.

Iscrizioni scuola 2024/25

In base alle anticipazioni del Sole24Ore, sembra che le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-25 dovrebbero essere avviate tra il 9 e il 10 gennaio. Tra le novità previste per il prossimo anno scolastico, si segnalano importanti cambiamenti, tra cui l’introduzione del modello 4+2, che prevede quattro anni di formazione secondaria seguiti da due presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS). Inoltre, è prevista una riforma per i tecnici professionali, i quali saranno più strettamente collegati al contesto territoriale. Infine, spicca l’implementazione del “liceo made in Italy”. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e istruzioni ufficiali da parte delle autorità competenti per avviare il processo di iscrizione.

Nonostante le eventuali modifiche, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico avverranno tramite il servizio di Iscrizioni online, accessibile attraverso il portale ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per procedere con l’iscrizione, sarà indispensabile utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Bonus per studenti

I bonus attivi riguardanti gli studenti, sia universitari che non, sono diversi e con diversa funzionalità e fruibilità. Infatti, quelli momentaneamente attivi fanno riferimento al reddito della famiglia, al merito scolastico o universitario e ad altri criteri come ad esempio l’età del richiedente. Di seguito i principali bonus disponibili.