Istituto Marangoni: si conferma leader mondiale nell'educazione artistica e del design

L’Istituto Marangoni consolida il suo prestigio internazionale, classificandosi tra le 100 migliori università al mondo nel settore ‘Arte e Design’; secondo il QS World University Rankings® by Subject guida la classifica delle Scuole di Moda Italiane.

L’Istituto Marangoni continua a distinguersi come la prima scuola in Italia tra le istituzioni accreditate AFAM (Alta Formazione Artistico, Musicale e Coreutica) nel settore della moda, oltre a essere annoverata tra le migliori al mondo nel settore ‘Art & Design’ secondo il QS World University Rankings® by Subject, la classifica delle migliori università pubblicata da Quacquarelli Symonds (QS).

L’ottima posizione raggiunta nel ‘QS World University Rankings by Subject’ 2024 è un riconoscimento significativo del costante impegno dell’Istituto Marangoni nel migliorare e diffondere la sua reputazione: con sedi in tutto il mondo, l’Istituto Marangoni offre una vasta gamma di corsi nel campo dell’arte, del design e della moda, con l’obiettivo di formare i futuri leader dell’industria creativa. Il suo impegno si concretizza attraverso attività, risorse e investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi modelli didattici innovativi.

L’impegno per l’eccellenza accademica e l’innovazione

Stefania Valenti, Managing Director di Istituto Marangoni, ha commentato il riconoscimento con orgoglio, sottolineando l’importanza delle strategie adottate dall’istituto negli ultimi anni ed evidenziando il ruolo chiave dell’evoluzione digitale nell’affrontare le sfide del settore, come l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e del Metaverso per stimolare nuove forme di creatività e sperimentazione. “Essere annoverati tra le migliori università al mondo nell’insegnamento delle discipline artistiche è un riconoscimento che convalida le strategie attuate da Istituto Marangoni negli ultimi anni, con il costante obiettivo di formare giovani talenti nel campo della Moda, Arte e Design, abbracciando l’evoluzione digitale per gestire efficacemente le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e dal Metaverso, per creare nuove dimensioni di sperimentazione che valorizzino sempre di più l’unicità e il genio creativo. Con questa visione, Istituto Marangoni si pone all’avanguardia nell’ambito dell’istruzione, integrando con successo gli stimoli digitali nei corsi tradizionali offerti dalle sue scuole”.

Breve storia dell’Istituto Marangoni

Istituto Marangoni è stato fondato a Milano nel 1935 da Giulio Marangoni, con l’obiettivo di formare professionisti altamente specializzati nel mondo della moda. Negli anni, l’istituto ha ampliato la sua presenza aprendo nuove scuole a Londra, Parigi, Shanghai, Firenze, Shenzhen, Mumbai e Miami. Queste sedi rappresentano le principali capitali internazionali della moda, del design e del lusso, offrendo agli studenti un ambiente stimolante e multiculturali per coltivare la propria creatività.

Nelle aule di Istituto Marangoni hanno studiato professionisti provenienti da 107 nazioni diverse, contribuendo a creare un patrimonio storico di talento e creatività. L’istituto continua a mantenere vivo il suo impegno per l’eccellenza accademica, offrendo una vasta gamma di programmi formativi, dal livello preparatorio ai master e ai corsi brevi.

L’approccio educativo dell’Istituto Marangoni si basa su un ricco portfolio educativo, insegnamenti dinamici e una stretta collaborazione con le aziende del settore. Gli studenti hanno l’opportunità di entrare in contatto con i principali attori dell’industria della moda e del design, preparandoli al meglio per il mondo del lavoro.

Le sedi di Istituto Marangoni a Milano, Firenze, Parigi, Londra e Shanghai sono luoghi di incontro e di scambio per studenti provenienti da tutto il mondo. Questa diversità culturale contribuisce a stimolare idee innovative e a plasmare il futuro professionale degli studenti, preparandoli a diventare i leader del settore.