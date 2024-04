Lamezia Terme: studenti di un liceo traducono in greco un importante brano di Roberto Vecchioni

Un’idea originale per valorizzare la “cultura” musicale

La musica è una delle forme artistiche e culturali più belle e importanti, soprattutto se le canzoni sono scritte da cantautori di spessore, proprio come Roberto Vecchioni. Infatti, uno dei suoi migliori testi musicali, ossia “Sogna ragazzo sogna“, è diventato un punto di riferimento per dei ragazzi del liceo classico Francesco Fiorentino di Lamezia Terme. I due studenti liceali, Lorenzo Colistra e Francesco Maione, hanno tradotto in greco la bellissima canzone del celebre cantautore italiano.

L’insegnante di latino e greco, Francesco Polopoli, ha accolto e supportato il progetto, dimostrandosi un docente originale e aperto a sistemi didattici alternativi per l’insegnamento delle lingue antiche. In merito a ciò, il professore ha dichiarato:

“Un perfetto mix di classico e contemporaneità, per sottolineare l’attualità dell’antico attraverso il talento dei giovanissimi. Nella lingua degli antichi Greci possiamo riportare indietro nel tempo testi del repertorio musicale per procedere in avanti sul gusto delle memorie che ci accompagnano da sempre, pur precedendoci”.

L’esito dell’iniziativa: un video musicale emozionante

Gli studenti liceali di Lamezia Terme hanno prodotto un’opera alternativa e interessante, ossia un video in cui il testo di Vecchioni era tradotto e cantato dagli stessi allievi. Grazie anche all’ulteriore collaborazione con altri alunni del liceo, il video musicale ha riscontrato molto successo e diversi consensi, soprattutto sui social. Inoltre, l’originale idea ha esortato i ragazzi e gli utenti sul web a realizzare una vera e propria discussione e confronto culturale, sul valore di far conoscere ai giovani sia la cultura musicale italiana, sia le lingue antiche.

Sicuramente, questo approccio potrebbe essere un ottimo strumento per insegnare il greco e il latino in modo alternativo e probabilmente più “divertente”, soprattutto per gli studenti che hanno maggiori difficoltà nell’apprendere le lingue classiche.

Il greco antico sotto un altro punto di vista

Talvolta, le lingue classiche, soprattutto il greco, non sono molto apprezzate dagli studenti, probabilmente per la complessità grammaticale e linguistica. Progetti originali come quello dei due allievi del liceo Francesco Fiorentino, però, potrebbero far scaturire maggiore interesse e curiosità per la lingua stessa, anche a chi non è così portato a comprenderla. Inoltre, il testo “Sogna ragazzo sogna” di Vecchioni è ritenuto uno dei brani più importanti ed emozionanti della musica italiana.

Insomma, sembra che l’iniziativa sia stata molto amata e sicuramente potrebbe essere un nuovo e ottimo spunto didattico per altre scuole e numerosi licei.