Le canzoni di Pino Daniele diventano materia di studio nelle scuole: scopriamo i dettagli del progetto

Ieri, 4 gennaio, è stato il nono anniversario della scomparsa di Pino Daniele, il leggendario cantante e musicista blues di origini napoletane. Per rendere omaggio al suo grande contributo artistico e culturale, è stato istituito un innovativo progetto presso le scuole secondarie di secondo grado di Benevento e dell’omonima provincia. Il progetto era già stato annunciato lo scorso ottobre su Radio Capital ma entrerà nel vico solo nei prossimi mesi.

Il promotore di questa iniziativa è Salvatore Palladino, Presidente dell’Accademia di Santa Sofia: “Pino Daniele è stato particolarmente impegnato nel campo artistico e musicale ma sempre determinato a evidenziare caratteristiche e difficoltà del nostro territorio. La scelta si basa sull’esigenza/opportunità di spingere i giovani ad affrontare una serie di problematiche sociali di grande attualità attraverso la musica e i testi, analizzabili da vari aspetti e utilizzando i linguaggi delle diverse discipline, estrapolandone tematiche su cui dibattere ed esprimersi, manifestando le proprie competenze, creatività e capacità di gestire situazioni nuove”.

Come si sviluppa il progetto

Il progetto si articola in tre fasi distinte:

Introduzione all’artista e ai suoi testi: nei primi mesi del 2024 ogni istituto superiore del territorio ospiterà delle rappresentazioni per far conoscere agli studenti l’artista napoletano. Attraverso la spiegazione dei suoi testi e il racconto di aneddoti e testimonianze di chi ha condiviso esperienze con lui, gli studenti avranno l’occasione di comprendere a fondo la figura di Pino Daniele e il contesto delle canzoni che ha scritto. Studio e apprendimento delle canzoni: nella fase successiva del progetto, ogni studente riceverà una playlist contenente le canzoni del cantautore che dovranno essere studiate, anche sotto l’aspetto delle composizioni, e collegate al contesto e all’epoca in cui sono state scritte. Ciò consentirà agli studenti di apprezzare adeguatamente l’opera culturale di Pino Daniele che ha avuto un impatto significativo sulla formazione di giovani talenti nella sua città e in tutta la Campania. Spettacolo finale: la terza fase prevede un’esibizione finale, uno spettacolo coinvolgente e emozionante che si terrà in un teatro di Benevento. Gli studenti avranno così l’opportunità di esibirsi e coinvolgere attivamente il pubblico in una performance che rappresenterà un tributo alla carriera e alla vita di Pino Daniele, celebrandone il messaggio di inclusione, rispetto della diversità e amore per la propria terra.

Quali canzoni fanno parte del progetto

Le canzoni scelte per questo straordinario percorso educativo includono “Napule è”, “Yes I know my way”, “A me me piace ‘o blues”, “Quando” e “Sara”, una selezione di opere che mira ad affrontare tematiche sociali attuali attraverso la musica, incoraggiando gli studenti a esprimersi e a confrontarsi su questioni di rilevanza.

L’iniziativa come progetto multidisciplinare

L’iniziativa prevede un approccio multidisciplinare che sfrutta la potenza della musica per stimolare la creatività, le competenze e la partecipazione attiva degli studenti. Si tratta di un progetto che dimostra come la musica possa diventare una fonte di conoscenza e comprensione trasversale anche nelle aule scolastiche.

Pino Daniele è stato un pilastro della musica italiana e questo progetto offre agli studenti la preziosa opportunità di connettersi con la sua eredità artistica, utilizzando le sue canzoni come veicolo di apprendimento e ispirazione. La fase finale con lo spettacolo contribuirà poi ad amplificare il valore della musica di Pino Daniele e a consolidare il suo impatto duraturo sulla cultura italiana.