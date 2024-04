LIBRI DA LEGGERE PER RAGAZZE: CONSIGLI PER L’ESTATE. Leggere libri spaparanzate su un lettino in riva al mare, distese su un prato di qualche valle montana, o più semplicemente adagiati sul divano: il relax è d’obbligo con la fine degli esami e dell’anno scolastico in generale. Ma come utilizzare queste tante – forse troppe? – ore di svago a disposizione? Suggerire di leggere dei libri potrebbe sembrare follia, se ricordiamo le ore spese chine sui tanti testi da studiare. Eppure la lettura non deve essere una punizione, sempre che si scelga il libro adatto in grado di divertire, commuovere, interessare, coinvolgere, e in ogni caso di non annoiare. E poi tenersi in forma coi libri aiuterà anche gli studenti più pigri ad arrivare a settembre non proprio a digiuno di lettura.

LIBRI DA LEGGERE PER RAGAZZE: I MIGLIORI PER LE VACANZE ESTIVE. Ecco allora la nostra lista di libri da leggere per ragazze durante le vacanze estive.

Dov’è finita Audrey – Sophie Kinsella : l’autrice riesce a iniettare robuste dosi di ironia dissacrante persino su un tema piuttosto scottante come quello del bullismo e relativi traumi giovanili. La protagonista Audrey è infatti una quattordicenne che da tempo non mette piedi fuori di casa dopo una terribile aggressione subita a scuola che le ha provocato attacchi d’ansia e di panico. Solo il rapporto con Linus, un amico del fratello appassionato di videogame, riuscirà in qualche a modo a cambiarla e a renderle più semplice esprimere le sue emozioni.

: l’autrice riesce a iniettare robuste dosi di ironia dissacrante persino su un tema piuttosto scottante come quello del bullismo e relativi traumi giovanili. La protagonista Audrey è infatti una quattordicenne che da tempo non mette piedi fuori di casa dopo una terribile aggressione subita a scuola che le ha provocato attacchi d’ansia e di panico. Solo il rapporto con Linus, un amico del fratello appassionato di videogame, riuscirà in qualche a modo a cambiarla e a renderle più semplice esprimere le sue emozioni. Amici – Yumoto Kazumi : Kiyama, Kawabe e Yamashita sono tre ragazzi che passare il tempo hanno preso a spiare un anziano, perché incuriositi dalla morte. Il vecchio infatti, stando alle loro osservazioni, potrebbe presto rimetterci le penne. In realtà il quartetto stabilisce una strana amicizia: i giovani, tutti in qualche modo dei reietti, iniziano infatti a prendere a modello di vita l’anziano, che dispensa loro consigli per affrontare a viso aperto gli studenti che li maltrattano.

: Kiyama, Kawabe e Yamashita sono tre ragazzi che passare il tempo hanno preso a spiare un anziano, perché incuriositi dalla morte. Il vecchio infatti, stando alle loro osservazioni, potrebbe presto rimetterci le penne. In realtà il quartetto stabilisce una strana amicizia: i giovani, tutti in qualche modo dei reietti, iniziano infatti a prendere a modello di vita l’anziano, che dispensa loro consigli per affrontare a viso aperto gli studenti che li maltrattano. Rimani con me – J. Lynn : la giovane Calla è una ragazza segnata letteralmente dalla vita, dato che un brutto incidente le ha lasciato una cicatrice indelebile. Scappata in West Virginia per rimettersi in sesto, grazie ai suoi risparmi trova una nuova scappatoia nello studio all’università. Un giorno però scopre che sua madre le ha prosciugato il conto, obbligandola a tornare a casa. La sua ancora di salvezza sarà il nuovo barista del locale in cui dovrà lavorare, Jackson, un ragazzo che potrebbe essere più di quella distrazione di cui ha bisogno.

: la giovane Calla è una ragazza segnata letteralmente dalla vita, dato che un brutto incidente le ha lasciato una cicatrice indelebile. Scappata in West Virginia per rimettersi in sesto, grazie ai suoi risparmi trova una nuova scappatoia nello studio all’università. Un giorno però scopre che sua madre le ha prosciugato il conto, obbligandola a tornare a casa. La sua ancora di salvezza sarà il nuovo barista del locale in cui dovrà lavorare, Jackson, un ragazzo che potrebbe essere più di quella distrazione di cui ha bisogno. Un giorno perfetto per innamorarsi – Anna Premoli : cosa succede quando una donna in carriera – una vera e propria creatura metropolitana di New York – è costretta a trasferirsi per lavoro in una cittadina di campagna? La giornalista Kayla lo scopre quando viene mandata nel Kansas per un pezzo sulle concessioni di alcuni giacimenti di gas. Nel polveroso e sonnacchioso borgo tutto sembra respingerla, almeno fino a che non incontrerà Greyson Moir, un uomo che potrebbe farle passare la fretta di andarsene.

: cosa succede quando una donna in carriera – una vera e propria creatura metropolitana di New York – è costretta a trasferirsi per lavoro in una cittadina di campagna? La giornalista Kayla lo scopre quando viene mandata nel Kansas per un pezzo sulle concessioni di alcuni giacimenti di gas. Nel polveroso e sonnacchioso borgo tutto sembra respingerla, almeno fino a che non incontrerà Greyson Moir, un uomo che potrebbe farle passare la fretta di andarsene. Il mondo fino a sette – Holly Goldberg Sloan: due volte orfana a soli 12 anni, la piccola Willow è una ragazza molto speciale. Dotata di un quoziente di intelligenza altissimo, appassionata di medicina e malattie della pelle, nonché di giardini, nonostante le sue tante capacità di sente molto sola. Sarà l’incontro con una galleria di strani personaggi ad aiutarla a recuperare quei 7 pezzi del puzzle ideale di cui era privo il suo mondo.

LIBRI DA LEGGERE: I NOSTRI CONSIGLI. Quale genere di libro preferisci? Ecco cosa ti consigliamo: