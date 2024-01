La Luiss ha inaugurato l’Anno Accademico 2023/2024: ospite Paola Cortellesi

L’Università Luiss ha inaugurato l’Anno Accademico 2023-2024. Le celebrazioni hanno avuto luogo mercoledì 10 gennaio, nell’Aula Magna del Campus di Viale Pola. Presente, oltre i vertici dell’ateneo, anche l’attrice Paola Cortellesi, che attualmente sta ricevendo numerosi consensi per il film, che ha diretto ed interpretato, “C’è ancora domani”.

Inaugurato l’Anno Accademico 2023/2024 alla Luiss

L’Ateneo inizia alla grande il nuovo anno accademico forte dei riconoscimenti ottenuti durante lo scorso. Si è piazzato, infatti, al primo posto in Italia nelle classifiche globali dell’Higher Education conquistando la seconda posizione in Europa. Ela 14esima nel mondo per quanto riguarda gli Studi Politici ed Internazionali nel QS Ranking by subject 2023, le classifiche per materia che vengono compilate ogni anno per aiutare gli studenti a individuare le università migliori per una data disciplina.

Grandi soddisfazioni per la Luiss sono arrivate anche per il suo impegno verso la sostenibilità. Nel 2023 ha ricoperto il 15esimo posto nella classifica Ranking World University UI GreenMetric dedicata ai campus green e alla sostenibilità ambientale avviata da Universitas Indonesia nel 2010. Infine, si è aggiudicata il 30esimo posto nella classifica del Financial Times Masters in Management. Nel corso dell’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente Luigi Gubitosi ed il rettore Andrea Prencipe, che ha puntato l’attenzione sugli obiettivi che la Luiss intende perseguire.

“Il ruolo del nostro Ateneo – ha dichiarato quest’ultimo – è “educare alla diversità” i futuri leader globali che gestiranno la complessità delle sfide geopolitiche, economiche, giuridiche e tecnologiche che accelerano e trasformano il mondo. Studentesse e studenti, infatti, dovranno acquisire nuove competenze, allenandosi a formulare domande, a risolvere problemi e ad esplorare soluzioni innovative. Imparare a disimparare: sarà questa la capacità che consentirà loro di reinventarsi nel corso di carriere non più lineari e convenzionali”.

Inaugurazione Anno Accademico, ospite Paola Cortellesi

Come anticipato, ospite d’onore dell’evento è stata Paola Cortellesi, che è intervenuta con un discorso sulle favole sessiste al termine del quale ha esortato gli studenti a rimanere originali. “Siate pazzi, ma non per forza straordinari“. Il motivo della presenza dell’attrice è stato chiarito tramite l’intervento del Presidente della Luiss, che ha detto:

“Diritti, inclusione e sostegno al merito sono i valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno ai nostri studenti e che trovano, in Paola Cortellesi, un’ambasciatrice straordinaria. Stimolare la sensibilità e la consapevolezza dei più giovani su temi cruciali come questi significa arricchire la loro formazione e rafforzare l’impegno e la responsabilità di Luiss come Ateneo internazionale, aperto alle sfide del futuro e connesso con il mondo “reale””.

Non è un caso che tra le sfide che l’Università ha perseguito in questi ultimi anni ci sia l’impegno profuso in tema di diversità e di empowerment femminile. L’ateneo ha organizzato e promosso occasioni di incontro e di dibattito al fine di riflettere ed approfondire il valore costruttivo dell’inclusione sociale. A rendere la Luiss così “appetibile” agli occhi dei giovani è anche il collegamento che offre con il mondo del lavoro: il tasso di occupazione dei laureati, ad un anno dal conseguimento del titolo, si attesta oltre il 96%.

