Maestra muore a 101 anni e lascia parte dell'eredità alla scuola dove ha insegnato

In un gesto di straordinaria generosità, Jolanda Vecchietti, una maestra storica di Valmadrera e Malgrate, ha lasciato un’eredità unica ai suoi ex studenti. Scomparsa a 101 anni, Jolanda ha deciso di destinare una parte significativa del suo patrimonio per creare borse di studio, sostenendo così l’istruzione e il futuro degli studenti delle sue ex scuole. Nata nel 1919 a Trento, Jolanda Vecchietti ha dedicato la sua vita all’insegnamento, un percorso iniziato in Dalmazia, proseguito a Trento e poi a Oggiono, per approdare infine a Valmadrera nel 1958. Anche dopo il suo ritiro dall’insegnamento nel 1974, per assistere la madre malata, il legame con i suoi ex alunni non si è mai affievolito.

Il suo testamento, rivelato poco prima di Natale, ha sorpreso e commosso la comunità. Jolanda Vecchietti ha chiesto che venissero istituite due borse di studio annuali da 1500 euro ciascuna, assegnate attraverso i sindaci di Valmadrera e Malgrate. Questo gesto ha rafforzato il ricordo di una donna che ha vissuto per l’educazione e l’amore verso i suoi studenti. Le sue azioni hanno lasciato un’impronta indelebile, dimostrando che l’insegnamento va oltre la classe, influenzando la vita degli studenti in modi profondi e duraturi.

La comunità di Valmadrera e Malgrate, insieme alle autorità locali, ha accolto con grande entusiasmo e gratitudine questa notizia. Il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, ha espresso profondo apprezzamento per il gesto di Jolanda, sottolineando come il suo dono rappresenti non solo un aiuto concreto per gli studenti, ma anche un ricordo vivido del suo impegno e della sua passione per l’insegnamento. La storia di Jolanda Vecchietti è un esempio luminoso di come un insegnante possa lasciare un segno indelebile nella vita dei suoi studenti e nella comunità, dimostrando che l’educazione è un dono duraturo.