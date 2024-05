Maradona si studia all'Università: in Argentina nasce il corso "Diegologia"

Maradona si studia all’Università

Anche chi non ha mai visto una partita lo conosce, non potrebbe essere altrimenti. Diego Armando Maradona è una leggenda, e non solo sul campo. Nato in Argentina nel 1960, è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, un vero idolo del calcio mondiale grazie alle sue straordinarie abilità tecniche, la sua visione di gioco e la sua indiscussa leadership in squadra. E, da poco, è anche “oggetto” di studio all’Università. Già, perché da un’idea della rivista Meta Sentidos en Juego, in Argentina è stato istituito il corso di laurea “Diegologia“. Un corso che prevede 18 incontri nell’ambito dei quali si tratteranno altrettanti temi esposti dallo stesso numero di docenti. Tra questi spicca il nome di Fernando Signorini, che è stato per anni l’ombra del Pibe de Oro, suo grande amico nonché preparatore atletico.

Tra gli insegnanti anche Fernando Signorini

A proposito del corso Signorini, che ha trascorso anni fianco a fianco con Maradona, ha dichiarato:

Raccontare storie e ricorrere all’esercizio più antico dell’umanità, che è la conversazione, è una sfida quando si parla di Diego. Il viaggio sconvolgente della sua carriera sportiva, la sua vita molto particolare, l’eco delle sue azioni, le gioie e i dolori vissuti, il suo amore per la gente e il suo riferimento ai più umili e abbandonati, lasciano sempre la possibilità di aprire una porta e tornare, con la memoria, a ripercorrere quei momenti.

Il corso di laurea su Maradona

A renderlo così tanto popolare sono stati la sua personalità carismatica ed il suo straordinario talento. La sua morte, avvenuta nel 2020, ha suscitato un’enorme reazione emotiva in tutto il mondo. A riprova del fatto che non potrà mai essere dimenticato. Non solo in Italia, dove per anni ha giocato nel Napoli portandolo allo scudetto. Ma anche in Argentina, sua terra di origine. Alla luce di tutto questo, Fabian D’Aloisio, docente di comunicazione sociale presso l’università di Buenos Aires, ha pensato di creare un percorso di studi incentrato sulla sua figura. Corso al quale sono già iscritti 40 alunni in presenza e 100 da remoto.

Scopo di “Diegologia” è quello di analizzare la figura del calciatore sotto i più disparati punti di vista. Non solo, dunque, da quello del calciatore. Il percorso abbraccerà letteratura, fotografia, storia, comunicazione… Una buona occasione per approfondire la figura di un vero e proprio mito dei nostri tempi.

“Diegologia” il programma

Bene, ma come si articolerà il corso di studi? Quali argomenti verranno trattati e come? Si partirà dalle sue origini per poi approfondire amicizie, sport, comunicazione, impatto sulla società. Si analizzerà il segno che l’uomo ha lasciato in tutti questi ambiti e non solo. E’ prevista la possibilità di seguire le lezioni in presenza o da remoto. In entrambi i casi sono in programma diversi incontri compresi tra il 18 aprile ed il 25 luglio per quanto riguarda il primo semestre, e dal 22 agosto al 28 novembre per quanto riguarda il secondo.

Questo l’elenco:

Diego e la povertà in Argentina

Diego, calcio e letteratura.

Sulle orme di Diego: le segni che ha lasciato nei club.

Superdei. La costruzione di Maradona come santo laico.

Diego, generi e femminismo.

Dieci tesi su Diego.

La storia argentina attraverso Diego.

Maradona e il mestiere di un calciatore.

Diego autobiografico.

Maradona. Sottomissione e ribellione.

Maradona come porta d’ingresso: razza, classe e genere nella recente argentina.

Diego e il calcio femminile.

Diego, il pubblico amico.

Genio e figura di Maradona. Un’analisi iconografica del rapporto di Diego con la fotografia.

I media e Diego. Un universo complesso.

Diego e l’arte popolare: vorrei vedere Diego per sempre.

Operaismo maradoniano. Note su Diego e la difesa dei diritti dei calciatori. Unionismo e conflittività.

Conte Diego.

