Marco Abate è stato nominato nuovo Rettore dell'Università Telematica Unimarconi

Il 18 dicembre 2023 segna l’inizio di un’era entusiasmante per L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, con la nomina ufficiale del Professore Marco Abate a Magnifico Rettore per il triennio 2024-2026. Questa nomina non è solo un cambiamento di leadership, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’innovazione e l’eccellenza nell’ambito dell’istruzione superiore.

Il Professore Abate è una figura di spicco nel panorama accademico, riconosciuto sia in Italia che all’estero per il suo contributo significativo. La sua esperienza e visione innovativa nell’istruzione e nella ricerca scientifica sono considerate fondamentali per guidare l’ateneo verso nuovi traguardi di eccellenza.

Sotto la guida del Professore Abate, l’Università Guglielmo Marconi si aspetta di continuare il suo percorso di crescita e successo. La sua leadership è vista come un catalizzatore per ulteriori sviluppi nel campo dell’istruzione digitale e della ricerca. L’obiettivo è quello di mantenere l’università come punto di riferimento nel panorama dell’istruzione superiore, specialmente nell’era digitale.

Fondata nel 2004, l’Università Guglielmo Marconi è stata la prima università digitale in Italia. Si è distinta per il suo approccio innovativo all’istruzione, offrendo corsi di laurea e programmi di ricerca che combinano flessibilità, accessibilità e qualità. La sua piattaforma di apprendimento online e le metodologie didattiche avanzate hanno reso possibile per studenti di tutto il mondo accedere a un’istruzione di qualità.

Con l’arrivo del Professore Marco Abate, l’Università Guglielmo Marconi si prepara a intraprendere un nuovo capitolo dove la sua visione ed esperienza sono viste come elementi chiave per rafforzare ulteriormente la posizione dell’università nel settore dell’istruzione superiore.