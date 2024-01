Materie dell'esame di maturità 2024: quando escono e quali sono

Il 29 gennaio 2024 rappresenta una data importante per gli studenti italiani che si apprestano ad affrontare l’esame di Maturità 2024. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha infatti firmato il decreto che annuncia le materie della seconda prova scritta e quelle assegnate ai commissari esterni per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2023/24.

Anche quest’anno l’esame di maturità sarà strutturato nelle seguenti fasi: la prima prova, incentrata su un tema di italiano, la seconda prova, specifica per indirizzo di studio, e l’orale, che quest’anno dovrebbe includere delle novità riguardanti la struttura.

Ma quando escono le materie della maturità, esattamente? L’annuncio è previsto proprio per oggi 29 gennaio alle ore 13, attraverso il motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Tuttavia, gli studenti degli indirizzi di studio che prevedono una sola disciplina caratterizzante sono già a conoscenza delle materie della seconda prova, rappresentando un’eccezione in questo panorama di attesa e preparazione.

Tra questi indirizzi, troviamo il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Artistico che si distinguono per la loro univocità disciplinare, che varia a seconda dell’articolazione scelta dall’alunno. Per esempio, nel Liceo Artistico, le discipline variano dalle arti figurative, all’architettura e ambiente, al design, all’audiovisivo e multimediale, alla grafica e alla scenografia, ognuna rappresentando l’unica materia caratterizzante per l’articolazione corrispondente.

Anche alcuni Istituti Tecnici e Professionali offrono percorsi con materie ben definite, come l’Istituto Tecnico per l’Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), che si concentra su Economia aziendale, o l’Istituto Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia, con un focus su Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale.