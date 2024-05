Maturità 2024, ecco quando escono i nomi dei presidenti di commissione

Non manca molto alla Maturità 2024, con la programmazione della prima prova il 19 giugno. In questa data, moltissimi studenti inizieranno un percorso verso la conquista dell’ambito diploma.

Questo periodo sarà importante anche per gli stessi docenti, i quali dovranno organizzare le giornate d’esame e valutare le prove svolte dai candidati. Da un po’ di tempo si ipotizza la struttura della commissione con riferimento alla nota n. 17978 del 7 maggio, emessa dal Ministero dell’Istruzione.

Gli studenti sono curiosi di conoscere almeno i nomi dei presidenti di commissione, che potranno essere divulgati già a partire da lunedì 13 maggio 2024.

I nomi dei commissari esterni: quando?

Successivamente l’uscita dei nomi dei presidenti che saranno all’interno delle commissioni d’esame, ci sarà la comunicazione relativa ai commissari esterni. Essa verrà annunciata per i primi giorni del mese di giugno 2024, poco prima del termine delle lezioni ufficiali. Le notizie verranno rese note dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per far comprendere al meglio ai maturandi come comportarsi e cosa aspettarsi durante il periodo della Maturità 2024.

Come saranno composte le commissioni d’esame?

E’ bene specificare che le stesse commissioni delle prove d’esame saranno composte da un presidente, alcuni membri esterni e altri docenti interni. Cruciale sarà il ruolo del presidente che monitorerà la stessa commissione e gli esiti dei candidati alla Maturità.

Durante le giornate di maturità, il gruppo di professori stabilito a verificare le prove d’esame e la preparazione degli studenti, dovrà lavorare con costanza e trasparenza per concludere nel migliore dei modi il ciclo di studi di moltissimi maturandi.