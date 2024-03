NABA: il nuovo Open Day per scoprire l'offerta formativa a Milano e Roma

La Nuova Accademia di Belle Arti presenta un evento dedicato ai creativi del futuro, offrendo l’opportunità di esplorare i suoi campus e l’offerta formativa, oltre alla possibilità di concorrere per le borse di studio nei Bienni Specialistici e nei Master Accademici.

La Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) ha annunciato un nuovo Open Day per presentare l’ampia offerta formativa nei campus di Milano e Roma. L’evento, in programma per sabato 6 aprile dalle ore 10, rappresenta un’occasione imperdibile per i talenti italiani e internazionali interessati a scoprire le opportunità di studio offerte nei Trienni, nei Bienni Specialistici e nei Master dell’Accademia.

Un’opportunità per esplorare i campus e approfondire i percorsi formativi

Durante l’Open Day, gli interessati avranno la possibilità di visitare i campus di Milano (via C. Darwin, 20) e di Roma (via Ostiense, 92) o di approfondire la conoscenza dei percorsi formativi in modalità digitale tramite una piattaforma online dedicata. Sarà inoltre possibile interagire con i docenti e i referenti dell’Ufficio Orientamento di NABA, ottenere informazioni dettagliate sui corsi disponibili, le differenti strutture e i vari servizi a disposizione di ogni studente e partecipare a colloqui personalizzati per chiarire dubbi e domande. Inoltre, saranno presentate le numerose collaborazioni avviate con aziende italiane e internazionali e con prestigiose istituzioni culturali.

NABAland e la mostra “Sguardi su Roma”

NABAland, l’isola virtuale di NABA presente all’interno della piattaforma di Fortnite, offrirà un’esperienza unica e coinvolgente. Grazie alla tecnologia all’avanguardia, utilizzata dai Laboratori e dalla Faculty dell’Area Media Design and New Technologies, sarà infatti possibile esplorare digitalmente i campus dell’Accademia e scoprire alcuni dei luoghi iconici delle sedi reali.

Inoltre, presso il campus di NABA a Roma, sarà possibile visitare la mostra “Sguardi su Roma” che raccoglie i progetti e le esperienze degli studenti dell’ateneo legati allo spazio urbano durante i primi 5 anni dall’apertura della nuova sede. Curata dai Course Leader di Trienni e Bienni, l’esposizione sarà aperta su prenotazione fino al 13 aprile 2024.

Come concorrere per le borse di studio

NABA sostiene i giovani più talentuosi mettendo a disposizione oltre 20 borse di studio per i Bienni Specialistici e i Master Accademici di Primo Livello nei campus di Milano e Roma. Le borse saranno assegnate dal Course Leader del corso di interesse previa valutazione del portfolio, della lettera motivazionale e del curriculum vitae dei candidati. Tutti gli studenti interessati possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il 15 aprile 2024.

Il concorso “DAI SPAZIO AL TUO TALENTO”

Spazio anche concorso “DAI SPAZIO AL TUO TALENTO” dedicato alle aspiranti matricole dei Trienni nelle sedi NABA di Milano e Roma per l’Anno Accademico 2024/25. Grazie a questo concorso, i candidati iscritti regolarmente all’esame di ammissione in una delle date disponibili fino a luglio 2024 potranno concorrere per delle borse di studio.