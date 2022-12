Continuano le offerte interessanti su gli smartwatch di casa Amazfit. Un’azienda che sta velocemente conquistando una fetta sempre più grossa di mercato, grazie ai suoi prodotti con l’ottimo rapporto qualità – prezzo. Oggi è il momento dell’Amazfit GTR 3 Pro, che è in offerta lampo su Amazon a soli 159,90 €. Inoltre vi ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Amazfit GTR 3 Pro: approfittate subito di questo sconto

Impostate facilmente un allarme, fate una domanda, ottenete una traduzione e altro ancora con Alexa, integrato nello smartwatch Amazfit GTR 3 Pro. Se siete fuori e non avete accesso a Internet, lo smartwatch ha anche un assistente vocale offline per eseguire operazioni come attivare una modalità sportiva o aprire una funzione di misurazione della salute tramite comando vocale. Che voi siate un giocatore di squadra o che voi preferite concentrarvi sull’allenamento da soli, l’orologio sportivo Amazfit GTR 3 Pro è facile da usare. Con oltre 150 modalità sportive integrate per adattarsi alla vostra scelta di attività, l’orologio può monitorare metriche come frequenza cardiaca, calorie bruciate e altro.

L’orologio sportivo Amazfit GTR 3 Pro ha un altimetro barometrico integrato per aiutarvi a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle vostre attività all’aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il vostro percorso.

Con una chiarezza visiva senza precedenti che raggiunge i 331 ppi, l’ampio schermo da 1,45 pollici del tracker di attività Amazfit GTR 3 Pro vi mostra esattamente quello che volete, quando lo volete ed è visibile anche sotto la luce del sole. Il display AMOLED ultra HD vanta un rapporto schermo-corpo del 70,6%, che è tra i più alti per gli smartwatch rotondi attualmente disponibili.

Amazfit GTR 3 Pro, può essere vostro ad un prezzo scontato di soli 159,90 €. Correte.