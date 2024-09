Concerti La Sad nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti La Sad 202

I bad boys de La Sad hanno ufficialmente annunciato le nuove date del tour 2025, intitolato “La Sad è 4 Life”, che vedrà la band tornare sui palchi italiani durante l’inverno e proseguire fino ai primi mesi del prossimo anno. Con un’energia travolgente e il loro inconfondibile sound punk, il trio è pronto a far scatenare i fan con una serie di concerti imperdibili.

Dopo il grande successo ottenuto con le esibizioni estive, il gruppo si prepara a replicare e ampliare l’entusiasmo, garantendo nuovi show pieni di adrenalina. L’annuncio ha già suscitato l’attesa tra i fan, impazienti di scoprire sia come acquistare i biglietti che quale potrebbe essere la scaletta delle loro esibizioni live.

Dopo il successo del SummerSad Tour della scorsa estate, La Sad si prepara a tornare con il La Sad è 4 Life Tour, che toccherà diverse città italiane nel 2024. La band pop punk è pronta a riscaldare i motori e a riportare sul palco l’energia che ha conquistato i fan, offrendo una serie di live che promettono di essere memorabili.

I tre membri del gruppo, Theø, Plant e Fiks, saranno protagonisti con le canzoni tratte da Autodistruttivo, il loro ultimo album pubblicato a febbraio, che ha già riscosso un notevole successo. I fan potranno rivivere i brani più amati e lasciarsi coinvolgere dalla grinta che caratterizza ogni loro esibizione.

Ecco l’elenco completo delle date del La Sad è 4 Life Tour:

31/01/2025 – Padova, Gran Teatro Geox.

Il La Sad è 4 Life Tour si preannuncia come un’occasione imperdibile per tutti i fan di vecchia data e per i nuovi ascoltatori, che potranno vivere da vicino la potenza e l’emozione di un live show unico nel suo genere.

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti di La Sad del tour 2025 sono già disponibili online (ad esempio su TicketOne) e su tutti i punti vendita autorizzati. I prezzi dei ticket partono da 29 euro.

Scaletta di “La Sad è 4 Life”

Per ogni concerto i fan si domandano in anticipo quale potrebbe essere la scaletta dei tour. Anche nel caso del tour “La Sad è 4 Life” i fan sono impazienti di saperla. Di seguito la scaletta seguita durante il tour 2024.