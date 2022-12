L’acqua è una delle cose più importanti per il nostro organismo e bisognerebbe berne almeno 2 litri al giorno. Tuttavia non è sempre facile quando sei a scuola o al lavoro, soprattutto bere acqua buona e sana. Ecco perché ho avuto segnalarti questa offerta di Amazon con cui puoi mettere nel tuo carrello la borraccia filtrante in acciaio MyLaica a soli 14,99 euro, invece che 24,90 euro.

Se approfitti di questa offerta, non solo potrai risparmiare un bel po’ di soldi, ma ti garantirai la possibilità di avere sempre con te l’acqua che è necessaria per la tua salute. Non un’acqua qualunque, ma filtrata, buona e purissima.

Borraccia filtrante in acciaio MyLaica: bella, utile ed economica

Questa borraccia filtrante ha un design molto bello e moderno con un pratico laccetto che ti permette di portarla sempre con te in modo semplice. La potrai agganciare a uno zaino, tenerla in mano o in una piccola borsa. Potrai scegliere fra tre colori differenti: beige, rosso e verde. È molto compatta, composta in acciaio inox resistente agli urti.

Grazie alla nuova tecnologia Fast Disk l’acqua viene filtrata istantaneamente e quindi non lascia residui. Allo stesso tempo però mantiene i sali minerali che sono presenti nell’acqua e sono molto utili all’organismo. Il filtro è in grado di funzionare perfettamente per circa un mese di utilizzo. Se scarichi l’app Laica Home Wellness, disponibile gratuitamente per iOS e Android, potrai ottimizzare anche la durata del filtro.

Al lavoro o a scuola, in gita o in palestra, bevi l’acqua buona e sana. Approfitta anche tu di questa offerta incredibile e risparmia il 40%. Vai subito su Amazon e acquista la tua borraccia filtrante in acciaio MyLaica a soli 14,99 euro, invece che 24,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.