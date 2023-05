Cinquant’anni dopo aver vissuto una memorabile gita scolastica durante la terza elementare, un gruppo di ex alunni di una scuola di Prato ha deciso di rievocare quei ricordi preziosi. Ma, a rendere ancora più speciale questo tuffo nel passato, è stata la presenza della loro amata maestra, oggi 76enne, che ha accettato di partecipare. Dove sono andati? E come è stato affrontare insieme quello che potremmo definire un vero viaggio nel tempo?

Gruppo di ex studenti parte per la stessa gita dopo 50 anni

L’idea – come ha spiegato Alessio Pollastri, uno degli ex alunni – è venuta fuori quasi per scherzo. Nell’ambito di una cena di classe, a qualcuno è sfuggita le proposta di mettersi insieme tutti su un autobus – guidato da uno degli stessi partecipanti, che per casualità è oggi autista per Autolinee Toscane – e partire alla volta della meta nella quale, 50 anni prima, erano stati in gita.

Nonostante fosse una battuta, è stata accolta con entusiasmo da tutti i presenti. E così si è deciso di organizzarla. Ma per essere veramente perfetta, mancava ancora un dettaglio: la presenza della loro maestra di allora. La donna è stata contattata dagli ex alunni e, a sorpresa, ha deciso di partecipare a questa insolita ma emozionante avventura. Dopo mezzo secolo. Ed è così che dopo mesi di pianificazione e coordinamento, finalmente è arrivato il momento di salire sull’autobus.

In gita con la stessa maestra di 50 anni prima

Inutile dire come il cuore di questa riunione sia stata l’amata maestra, che dalla prima li aveva accompagnati fino in quinta elementare. E’ stata una piacevole giornata di risate, ricordi e sorprese a segnare la gita degli ex alunni della scuola elementare di Prato, che hanno deciso di rivivere insieme quella tenera esperienza. Durante l’uscita c’è stato anche spazio per l’aspetto didattico grazie alla visita al Museo della Geotermia di Larderello.

Alla fine della giornata, gli ex alunni si sono ritrovati a condividere l’emozione del ritorno nel passato. L’invito ad una nuova rimpatriata è stato calorosamente accolto da tutti: non vedono l’ora di riunirsi di nuovo. C’è chi ha accennato all’idea di condividere una pizza o un piatto di tortelli, e chi ha proposto di organizzare una nuova gita l’anno successivo, magari ad Assisi, per continuare a scoprire luoghi e creare nuovi ricordi. E non stentiamo a credere che lo faranno. Il tempo e la distanza non possono cancellare l’affetto e i legami formatisi durante gli anni della scuola, e questa gita ne è stata la prova.

