Come ben saprete ormai, le offerte Amazon non si limitano ai soli prodotti utili nella quotidianità o prettamente tecnologici. Alle volte vengono messi in sconto anche prodotti dedicati all’intrattenimento o al mero collezionismo. Come per esempio la Ford Mustang Shelby di Lego Technic, che ora potrete acquistare a 46,49€.

Questo bellissimo prodotto Lego riproduce fedelmente il design emblematico della vera muscle car Ford Mustang Shelby GT500 che ha dominato la scena delle drag race. Il tutto con delle dimensioni contenute per poter riporre il modellino ovunque vogliate. Grandi abbastanza però per poterne ammirare in qualunque momento tutti i piccoli dettagli e particolarità.

Grazie ai due motori pull-back potrete pure giocare con questo modellino della Ford Mustang di Lego Technic, tirandola indietro e rilasciandola per vederla correre in tutto il suo splendore. Inoltre, scaricando l’app dedicata, potrete anche usufruire di un sacco di funzionalità in combinazione con la realtà aumentata.

Questi modelli speciali delle collezioni Lego non vengono spesso messe in offerta, quindi questa potrebbe essere un’occasione da non perdere. Sia per soddisfare il vostro lato da collezionista, sia se vorrete tornare bambini e giocare con il vostro modellino, sia che siate a corto di idee regalo per una possibile festa imminente.