Alzi la mano chi non abbia mai visto o anche solo sentito nominare la serie “Grey’s Anatomy“. La sua popolarità è fuori discussione, ma oggi possiamo attribuirle anche una grande utilità, dato che ha permesso ad una maestra di salvare un bambino. Come è stato possibile? Ve lo spieghiamo di seguito.

Maestra salva bambino grazie a Grey’s Anatomy

Lei si chiama Flavia Napolitano, è un’insegnante di una scuola primaria di Perugia e qualche giorno fa ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da parte dell’associazione “Amici del cuore Valle Umbra”, che ha voluto organizzare una cerimonia in suo onore al fine di conferirle la targa “Cavaliere del cuore 2022”. Cosa ha fatto per meritarsela ve lo diciamo subito.

Un bambino di otto anni stava per soffocare per via di un boccone di merendina che gli era andato di traverso mentre era a scuola. La donna, che allora non conosceva la manovra di Heimlich, ovvero la procedura d’emergenza messa in pratica in caso di soffocamento causato dalla presenza di corpi estranei nelle vie aeree, all’improvviso ha avuto un flash. Si è ricordata di averla vista praticare in una delle puntate di Grey’s Anatomy. Senza perdersi d’animo, quindi, ha voluto subito metterla in pratica sul piccolo in evidente difficoltà. Salvandogli letteralmente la vita.

“Stavo facendo una sostituzione e mi trovavo in una classe non mia, quando a un certo punto ho visto un bambino diventare praticamente blu in faccia. Ho capito immediatamente che stava soffocando. Ho gridato aiuto e contemporaneamente mi sono precipitata sul bimbo, l’ho preso e l’ho messo sulle mie gambe. È stato in quell’istante che mi è tornata in mente una scena della serie televisiva dove il dottor Owen Hunt, interpretato dall’attore Kevin Mckidd, praticava proprio la manovra su un bambino per liberarlo da un corpo estraneo che aveva ingoiato”.

Ha ricordato in merito l’insegnante.

Corsi salvavita obbligatori: l’appello della maestra

Un gesto bellissimo quello messo in atto dalla maestra, che la stessa non vuole passi inosservato. Tanto da lanciare un appello per rendere obbligatori tutti i corsi salvavita.

“L’appello che voglio fare è quello di rendere obbligatori per tutti i corsi che possono salvare la vita alle persone, come ad esempio, appunto, la manovra di disostruzione che può essere praticata su piccoli e grandi”.

E’ indispensabile divulgare la conoscenza delle corrette manovre di primo soccorso in tutti gli ambienti che fungono da luoghi di aggregazione e comunità. Si eviterebbero inutili rischi e potenziali tragedie.

