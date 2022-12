Per caso state cercando un modo per recuperarvi piano piano tutta la saga di Resident Evil, magari approfittando dei vari remake che Capcom sta facendo uscire? Ebbene, per questo Natale potrebbe essere arrivato il regalo giusto per voi, Amazon infatti ha messo in sconto con le sue offerte Resident Evil 3, che ora potrete acquistare a 15,98€, risparmiando ben il 38%.

Per chi ancora non conoscesse questo iconico titolo, sappiate che il gioco segue le vicende di Jill Valentine e del mercenario Carlos Oliveira. Questi, perseguitati dalla bioarma Nemesis, un’enorme e mostruosa creatura creata dall’Umbrella, cercheranno di sopravvivere all’apocalisse zombie e di fuggire sani e salvi da Raccoon City.

Grazie alle nuove capacità tecniche di PlayStation 4, questo remake di Resident Evil 3 vi permetterà di godere di una varietà enorme di dettagli in più rispetto al capitolo originale, il tutto con grafica ad alta definizione. Vivrete Racoon City come non l’avete mai vista prima.

Inoltre, se la campagna non dovesse bastarvi, sappiate che ci sarà anche la possibilità di giocare sia in single player che in multiplayer asimmetrico 4 contro 1. Immergetevi in combattimenti intensi e risoluzione di puzzle in ambientazioni terrificanti e scene al cardiopalma.