Spesso abbiamo paura di acquistare dispositivi elettronici di marchi di cui non abbiamo mai sentito parlare. Tuttavia, è così che la maggior parte delle aziende ha iniziato, entrando nel mercato ed entrando nel vasto panorama tecnologico che sperimentiamo oggi. Prima di eliminare queste società dall’elenco, dovremmo provare a fidarci di loro, e per questo abbiamo ricevuto aiuto da Amazon, che, con la sua politica di rimborso, ti dà tranquillità quando si tratta di spendere i tuoi soldi.

Se stai cercando un laptop per l’università leggero e robusto a un prezzo accessibile e dotato delle funzionalità di cui hai bisogno per le tue esigenze universitarie, devi approfittare di questo folle affare ora. Lo Sgin M15 Pro è un piccolo laptop ben costruito che è attualmente scontato fino al 71% su Amazon. In effetti, puoi averlo a soli 259,97 €.

Sgin M15 Pro: il laptop che non ci aspettavamo a questo prezzo

Questo notebook è dotato di memoria RAM DDR4 da 8 GB, memoria interna SSD da 256 GB, supporta l’espansione della scheda TF da 512 GB e può essere sostituito con SSD fino a 1 TB. Ha preinstallato l’ultimo sistema Windows 11, dotato di processore Intel Celeron N4020C, con frequenza turbo fino a 2,8 GHz. Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, ha una buona luminosità e un discreto angolo di visione, quindi ha tutto nello standard di questa serie di dispositivi.

In termini di connettività, troviamo Bluetooth 4.2 e WiFi veloce tramite WiFi dual-band, con una porta USB Type-C, HDMI, jack per cuffie da 3,5 mm, porta USB 3.0 e uno slot microSD. Il laptop è sottile e leggero per la sua classe, con 1,63 kg, quindi non è difficile da trasportare in una borsa del college. Dotato di una batteria agli ioni di litio da 5000 mWh, ha una buona durata della batteria e può essere utilizzato tutto il giorno senza problemi.

Sgin M15 Pro è in offerta su Amazon al prezzo assurdo di soli 259,97 €.