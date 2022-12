Siete alla ricerca di un nuovo orologio smart perché anche voi ne vorreste uno, ma avete paura di doverci spendere troppi soldi? Non vi preoccupate, oggi vi consigliamo noi un prodotto in offerta. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, un fitwatch appunto, che ora potrete acquistare a 52,24€, invece di 79,99€, risparmiando un ottimo 35% sul prezzo iniziale.

Grazie al display touch da 1,55 pollici (il 10% più grande rispetto al modello precedente), e alla risoluzione ancora più alta, avrete un’esperienza visiva davvero senza precedenti. In più, grazie anche al controllo touch nettamente migliorato, riuscirete ad essere ancora più precisi e fluidi nei vostri comandi.

Con questo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite potrete monitorare costantemente il livello di ossigenazione nel vostro sangue (SpO2) non solo durante il giorno, ma anche mentre starete dormendo. In questo modo sarete in grado anche di analizzare l’andamento del vostro sonno e quindi del vostro riposo.

Inoltre potrete monitorare costantemente la vostra frequenza cardiaca e, grazie alle tantissime modalità di allenamento disponibili (tra cui 17 di fitness professionale) potrete creare il vostro programma personalizzato. La batteria infine ha una durata di 10 giorni, così che non vi lasci mai sul più bello.