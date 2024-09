In arrivo Apple Intelligence anche in Italia: la possibile data

L’arrivo ufficiale di Apple Intelligence negli USA

Ebbene si, gli appassionati di Apple negli Stati Uniti presto potranno utilizzare Apple Intelligence, ufficialmente in arrivo a ottobre 2024. Infatti, verrà lanciato sul mercato lo iOS 18.1, con modifiche vantaggiose per gli utenti. Per quanto riguarda gli altri Paesi in Europa e nel mondo, i fidelizzati Apple dovranno attendere ancora qualche mese per usufruire delle novità del nuovo sistema operativo.

L’arrivo di iOS 18.1 in Italia

Buone notizie, però, anche sul “fronte” italiano. Infatti, le ipotesi di uscita di Apple Intelligence in lingua italiana rimandano al 2025. Attualmente, infatti, è disponibile unicamente il lingua inglese. Dall’anno successivo il supporto sarà esteso anche al tedesco, al francese, allo spagnolo, al cinese, al giapponese, al portoghese e all’italiano.

Per tale motivo non è ancora ufficiale una data di uscita. Si presume che nei prossimi mesi verranno rilasciati ancora nuovi aggiornamenti.

Ci sono, inoltre, altre ipotesi: la prima prevede che Apple commercializzerà in Italia in nuovo sistema dopo il 2025, in attesa di risolvere contenziosi legali con l’UE. Molto probabilmente il rilascio di iOS 18.1 in Italia potrà avvenire soltanto in seguito ad un accordo raggiunto. I più ottimisti, invece, sostengono che il 2025 potrebbe essere comunque l’anno di “svolta”. Va precisato che non è sufficiente avere la certezza dello sviluppo della lingua italiana per il nuovo sistema operativo. Le trattative legali potrebbero prolungare il lancio.

Si parla di iPhone 17: qualcuno sostiene che l’eventuale rilascio dello iOS più recente possa avvenire in concomitanza della commercializzazione del nuovo telefono, attualmente prevista in Italia nella seconda metà del prossimo anno.

La situazione di Apple Intelligence negli altri Paesi

Il nuovo sistema iOS 18.1 sarà ulteriormente sviluppato in lingua inglese entro la fine del 2024. Ciò significa che anche altri Paesi, oltre agli USA, potrebbero ricevere per dicembre 2024 un nuovo aggiornamento del software.

Le notizie che giungono dai ben informati riguardano, però, anche altre Nazioni in cui il marchio Apple è molto diffuso e vanta diversi estimatori.

Con tale premessa il “brand della mela” potrà sviluppare nuovi supporti linguistici, nei primi mesi del nuovo anno 2025, con l’intento di diffonderne le funzionalità, i servizi e le applicazioni dei vari device.

I modelli iPhone 16 e iPhone 16 Pro stanno facendo registrare risultati sotto le attese: pertanto, potrebbe subentrare un cambio di politica commerciale che porterebbe a un lancio anticipato dei nuovi modelli. Con tale strategia è presumibile pensare che il sistema iOS 18.1 Apple Intelligence possa essere diffuso quanto prima anche nelle altre Nazioni.