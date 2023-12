Percorsi 60 CFU, atteso il parere dell'ANVUR: il MIUR approva circa 1500 corsi

Il Ministero dell’Università ha approvato 1.510 proposte di corsi di formazione, di cui 1.157 provenienti dagli atenei e 353 dall’alta formazione artistica e musicale.

Attualmente, questi corsi sono in fase di valutazione da parte dell’Anvur e spaziano in diverse discipline, dall’ambito filosofico e matematico a quello delle nuove tecnologie, delle lingue e delle discipline giuridico-economiche. La distribuzione geografica evidenzia un equilibrio significativo tra Nord, Centro e Sud Italia, invertendo una precedente concentrazione maggiormente nel Mezzogiorno. La regione Lazio è in testa all’offerta con 186 corsi, seguita da Sicilia, Lombardia, Veneto e Campania.

L’accesso a questi corsi è aperto a laureati magistrali, laureandi in corsi di laurea magistrale o a ciclo unico con almeno 180 crediti. Per ottenere l’abilitazione, oltre al completamento dei crediti, è richiesto superare una prova finale focalizzata sull’analisi critica e sulla simulazione di una lezione basata su metodologie didattiche innovative. Va notato che, per i primi due anni, è possibile acquisire fino alla metà dei crediti attraverso modalità online.

Sono previste eccezioni per l’acquisizione di 30 o 36 crediti in specifici scenari, come nel caso di insegnanti precari con esperienza o di coloro che hanno già conseguito alcuni crediti formativi universitari (CFU). Parallelamente, in linea con le direttive dell’Anvur, le istituzioni hanno presentato proposte di accreditamento per i nuovi percorsi entro il 10 novembre 2023. Attualmente, si attende il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per l’accreditamento, il quale, basandosi sui requisiti stabiliti dal DPCM di 60 CFU, sarà soggetto al parere dell’Anvur. Quest’ultimo, entro 40 giorni dalla verifica, fornirà un parere motivato, collaborando con i Nuclei di valutazione delle Università o delle Istituzioni AFAM, secondo i criteri definiti dalle linee guida.

Percorsi 60 e 30 CFU nell’anno 2023/24

Percorso 60 CFU /CFA

/CFA Percorso 30 CFU /CFA, da concludere entro il 28 febbraio 2024, per permettere la partecipazione al secondo concorso

/CFA, da concludere entro il 28 febbraio 2024, per permettere la partecipazione al secondo concorso Percorso 30 CFU /CFA per docenti per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis.

Percorsi 60 e 30 CFU nell’anno 2024/25