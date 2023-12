Diplomifici, Valditara annuncia un piano straordinario di vigilanza e misure ad hoc

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIM) ha recentemente annunciato un piano straordinario per combattere il fenomeno dei cosiddetti “diplomifici”, ovvero istituti che facilitano l’ottenimento di diplomi di maturità in modo poco ortodosso. Questa iniziativa, guidata dal Ministro Giuseppe Valditara, mira a rafforzare l’integrità del sistema educativo italiano.

Misure stringenti e collaborazioni

Negli ultimi mesi, il MIM ha intensificato i suoi sforzi per contrastare i diplomifici, in risposta ai numerosi casi emersi in varie regioni italiane. Le regioni sotto osservazione, in particolare Campania, Lazio e Sicilia, hanno mostrato una tendenza all’uso di questi istituti per accelerare il percorso educativo, spesso a discapito delle competenze reali degli studenti. I controlli ministeriali si concentreranno sul rispetto dei requisiti legali per il mantenimento dello status di scuola paritaria, sia dal punto di vista amministrativo che burocratico.

Il piano di Valditara include diverse misure per garantire la conformità delle scuole. Tra queste, l’adozione di un registro elettronico per attestare le presenze degli studenti e prevenire registrazioni retroattive di iscrizioni.

Un’altra delle novità più significative introdotte da Valditara è lo stop al meccanismo dei “tre anni in uno”. Questa pratica, che permetteva agli studenti di recuperare tre anni di studio in un solo anno scolastico, sarà abolita. Gli esami di idoneità saranno limitati a coprire non più di due anni di corso nello stesso anno scolastico, e la presidenza della commissione d’esame sarà obbligatoriamente esterna all’istituto.

Inoltre, per prevenire l’afflusso di studenti nei diplomifici poco prima degli esami di maturità, spesso per evitare la bocciatura nelle scuole pubbliche, verranno introdotti limiti al numero di classi quinte. Queste dovranno essere proporzionate rispetto alle classi degli altri anni di corso e ci sarà un numero minimo di studenti per la costituzione di ogni classe.

Un aspetto cruciale del piano è la collaborazione con la Guardia di Finanza. Un nuovo Protocollo d’Intesa, che verrà firmato a breve, potenzierà le attività di indagine e controllo. Questo accordo rappresenta un passo importante per garantire l’efficacia delle misure adottate e per valorizzare il ruolo delle scuole paritarie che operano correttamente all’interno del sistema educativo nazionale.

Impatto sul sistema educativo

Queste misure rappresentano un cambiamento significativo nel panorama educativo italiano. L’obiettivo è quello di ristabilire un senso di equità e merito nel conseguimento dei diplomi di maturità, contrastando le pratiche scorrette che hanno offuscato la reputazione di alcune istituzioni educative.

Il Ministro Valditara ha sottolineato l’importanza di queste azioni, non solo per combattere i diplomifici ma anche per valorizzare le scuole che seguono le regole e offrono un’istruzione di qualità. Questo piano rappresenta un passo avanti verso un sistema educativo più giusto e trasparente, dove il merito e l’impegno degli studenti sono al centro del processo formativo.

In conclusione, il piano straordinario del MIM segna un momento cruciale nella lotta contro i diplomifici in Italia. Con un approccio che combina vigilanza, normativa e collaborazione interistituzionale, si apre una nuova fase nella garanzia di un’istruzione di qualità e nella tutela dei diritti degli studenti onesti e delle istituzioni che operano nel rispetto delle leggi.