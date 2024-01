Quando inizia il carnevale 2024? Date e festeggiamenti

Il Carnevale 2024 in Italia si annuncia quindi come un periodo di festeggiamenti vivaci e colorati, unendo tradizione e allegria in diverse città. Di fatto, ogni città italiana ha un modo unico di festeggiare, legato alla cultura e alla storia locale.

Ma quando inizia il Carnevale 2024, esattamente? Scopriamolo insieme.

Il Carnevale 2024 inizia il 28 gennaio e termina il 13 febbraio, culminando con il Martedì Grasso. Questo periodo è noto per le sue feste in maschera e sfilate di carri allegorici. La durata del Carnevale varia a seconda delle tradizioni locali e del calendario liturgico cristiano. Ad esempio, il Carnevale Ambrosiano, celebrato principalmente a Milano, termina il 17 febbraio, quattro giorni dopo il Martedì Grasso del rito romano.

La data di inizio del Carnevale varia ogni anno perché è legata al calendario liturgico cristiano, che a sua volta è basato sul ciclo lunare. Il Carnevale inizia ufficialmente il giovedì prima del Mercoledì delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima, un periodo di digiuno e penitenza di 40 giorni che precede la Pasqua.

La Pasqua viene celebrata la prima domenica dopo la prima luna piena che segue l’equinozio di primavera (21 marzo). Quindi, la data della Pasqua cambia ogni anno e può cadere in qualsiasi domenica tra il 21 marzo e il 25 aprile. Di conseguenza, il Mercoledì delle Ceneri e l’inizio del Carnevale variano di anno in anno.

Qui sotto abbiamo raccolto tutte le date utili riguardanti il periodo del Carnevale 2024:

domenica 28 gennaio : inizio Carnevale 2024

: inizio Carnevale 2024 giovedì 8 febbraio : giovedì grasso

: giovedì grasso domenica 11 febbraio : domenica di Carnevale

: domenica di Carnevale martedì 13 febbraio : Martedì Grasso

: Martedì Grasso mercoledì 14 febbraio : mercoledì delle Ceneri, inizio Quaresima

: mercoledì delle Ceneri, inizio Quaresima sabato 17 febbraio: Carnevale ambrosiano 2024

Carnevale di Venezia e altre celebrazioni

Il Carnevale di Venezia, uno degli eventi più iconici di questo periodo, si svolge dal 27 gennaio al 13 febbraio. Questa celebrazione storica è famosa per le sue maschere artistiche e gli eventi spettacolari, come la Festa Veneziana sull’acqua e l’elezione della maschera più bella. Altre celebrazioni importanti includono il Carnevale di Viareggio, noto per i suoi carri in cartapesta, e il Carnevale di Verona, che rivisita eventi storici con il Venerdì Gnocolar, celebrato il 9 febbraio.