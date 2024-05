Roma: auto di una docente saccheggiata, i criminali rubano anche i compiti in classe

Un’esperienza spiacevole per una insegnante di Roma

I furti sono sempre dei fatti decisamente spregevoli e terribili per le vittime, soprattutto se la vittima è una persona rispettabile come una professoressa delle scuole superiori, derubata probabilmente sul luogo di lavoro. Infatti, in una scuola di Roma, l’auto di una insegnante è stata saccheggiata. All’interno della macchina, la donna teneva le verifiche dei propri studenti, le quali sono state rubate in seguito dagli stessi criminali che hanno commesso il fatto. Momentaneamente i rapinatori non sono ancora stati identificati.

Sebbene l’accaduto sia da considerare un gesto ignobile da chiunque, gli studenti della docente hanno espresso delle opinioni decisamente inaspettate.

In merito a ciò, si è espressa anche una studentessa, un “volto” noto al grande pubblico per aver partecipato al programma televisivo di Amici. Infatti, l’ex partecipante del celebre show nel 2023, Stella Cardone, ha anche postato il fatto sui social.

Il post “gioioso” della studentessa Stella Cardone

L’ex allieva del talent Amici, oggi diciassettenne, ha pubblicato su X una foto con un commento in riferimento all’accaduto. L’insegnante derubata era probabilmente una docente della stessa alunna. Sotto la foto postata, la ragazza ha commentato:

“Hanno rapinato la macchina della mia prof di arte e hanno rubato le nostre verifiche….toooop!”.

Si può perfettamente notare la “serenità” della ragazza nell’elogiare i criminali per il saccheggio della macchina, dando valore al gesto compiuto dai rapinatori, questa volta visti come degli “eroi”. A tal proposito, hanno commentato i suoi compagni di classe, anche loro decisamente rincuorati e “felici” per il furto dei compiti in classe dall’auto della docente di arte.

Invece di essere dispiaciuti per il saccheggio da parte di alcuni rapinatori nei confronti della professoressa, gli allievi non hanno fatto altro che “esultare”. Infatti in merito a ciò, i ragazzi hanno successivamente pubblicato sempre sui social e la piattaforma Webboh i relativi commenti. Alcuni di essi sono stati: “Non tutti gli eroi portano un mantello”, oppure: “Gli eroi di cui avevamo bisogno” e “Unico caso di rapina giusta”.

Ebbene si, invece di dimostrare supporto e commiserazione per l’insegnante rapinata, in questo caso gli studenti hanno preferito “lodare” le persone sbagliate.