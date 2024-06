Roma: un Istituto Comprensivo ha preso il nome del divulgatore Piero Angela

La decisione di un Istituto Comprensivo della periferia est della Capitale

Piero Angela è stato sicuramente un grande giornalista e divulgatore scientifico degli ultimi anni. Purtroppo è venuto a mancare poco più di un anno fa, lasciando in eredità del pubblico moltissime informazioni e una trasmissione televisiva come come Quark che è diventata un “must” della televisione. Il figlio, Alberto Angela, sta abilmente ricalcando le sue orme, portando avanti un format che più volte in passato è stato imitato.

La figura di Piero Angela nella scuola

Ebbene, anche l’ambito scolastico ha pensato di valorizzare la figura di questo uomo, che è entrato di diritto nella cultura di massa e in molti programmi didattici. Infatti, sono molte le classi che hanno mostrato agli alunni dei servizi e dei documentari realizzati dal bravo divulgatore. Era un metodo per appassionare gli studenti ad argomenti quali scienza, letteratura, biologia, arte. architettura, salute e medicina.

La decisione di un Istituto Comprensivo scolastico situato nella zona est di Roma, è stata di nominare la stessa scuola intitolandola proprio a Pieri Angela. Ciò riconosce come questa persona abbia contribuito alla formazione di tanti ragazzi. Intitolare una scuola a Piero Angela, vuol dire riconoscere in lui un patrimonio culturale e scientifico.

A tal proposito, molti insegnanti si sono aiutati con le parole dello stesso divulgatore, il quale era sostenitore di una filosofia molto lapalissiana: “Bisogna spiegare le cose difficili in maniera semplice“. In questo, Piero Angela è stato il primo promotore di questo “motto”, avvicinandosi sempre più a diversi target. Questo suo modo di esprimersi è divenuto presto molto riconoscibile e in grado di coinvolgere anche i ragazzi più piccoli, appassionandoli alla materia.

Come è stato chiamato l’Istituto Comprensivo di Roma

A Casalmonastero, l’Istituto Comprensivo è stato intitolato a Piero Angela in data 28 maggio 2024, dopo una lunga trafila burocratica. Sulla pagina social ufficiale della scuola, l’evento è stato ufficializzato con le seguenti parole:

“La scuola è stata intitolata all’uomo speciale che ha reso accessibile a tutti la conoscenza, suscitando sempre curiosità e interesse. Come comunità scolastica, ci impegneremo a far rimanere salda nella memoria di tutti, e in particolare delle nuove generazioni, la grandezza intellettuale di Piero Angela e a fare la nostra parte per il bene del Paese, come egli stesso ha chiesto. Con grande motivazione e determinazione onoreremo la promessa”.

Il personale scolastico dovrebbe sempre dimostrare grande passione nello svolgere le proprie mansioni. Con tale premessa, l’intitolazione dell’istituto a Piero Angela dimostra come sia possibile raggiungere diversi target e ricoprire un ruolo importante nel panorama culturale italiano, esprimendosi con passione. L’augurio è che anche gli insegnanti possano continuamente considerare questo aspetto nel nome di Piero Angela nel condurre il proprio lavoro.

Occorre evidenziare che insegnare discipline scientifiche in modo più “umano” è un primo passo per un cambio di approccio che il docente dovrà avere, sia con la materia, sia con la classe. Così facendo sarà possibile suscitare nei ragazzi, anche quelli più pigri, un sentimento di curiosità e interesse. Questo sistema esula dalle semplici valutazioni o giudizi espressi con i voti.