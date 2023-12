Saldi Invernali 2024: guida regionale con tutte le date da non perdere per gli amanti dello shopping

Con l’avvicinarsi del nuovo anno cresce l’attesa per i saldi invernali, con milioni di consumatori pronti a cercare affari e sconti imperdibili. In Italia, le date dei saldi variano da regione a regione e ogni area ha le sue regole specifiche. Ecco una piccola guida per sapere quando iniziano e finiscono i saldi invernali nella tua regione!

Nord Italia

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo 2024

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo 2024

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio 2024

Lombardia: 4 gennaio – 4 marzo 2024

Piemonte: 5 gennaio – 1 marzo 2024

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo 2024

Trentino Alto Adige: 13 gennaio (data indicativa in quando le autonomie decidono in modo indipendente)

Centro Italia

Abruzzo: 20 gennaio 2024

Lazio: 5 gennaio – 16 febbraio 2024

Marche: 5 gennaio – 1 marzo 2024

Molise: 5 gennaio – 5 marzo 2024

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo 2024

Umbria: 27 gennaio – 27 marzo 2024

Sud Italia

Campania: 5 gennaio – 5 marzo 2024

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Sardegna: date da definire

Calabria: 5 gennaio – 6 marzo 2024

Basilicata: 5 gennaio – 2 marzo 2024

Sicilia: 5 gennaio – 15 marzo 2024

Bisogna infine ricordare che le date potrebbero subire variazioni, quindi è consigliabile verificare le disposizioni locali prima di pianificare spese sfrenate. Buono shopping!

Cosa aspettarsi dai saldi invernali 2024

Secondo le stime di Confcommercio, le famiglie che si dedicheranno a fare acquisti durante i saldi saranno ben 15,4 milioni, con un budget di circa 133 euro a persona; il giro di affari stimato è pari a 4,7 miliardi di euro.

I saldi invernali rappresentano un’occasione per trovare abbigliamento alla moda a prezzi ridotti, inclusi capi firmati che spesso vengono proposti a prezzi notevolmente ridotti. I brand di lusso infatti offrono sconti significativi per terminare le collezioni e lasciare posto si nuovi capi della prossima stagione, permettendo agli amanti della moda di indossare pezzi esclusivi senza dover svuotare il portafoglio.