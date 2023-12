Sanremo 2024: svelati i nomi dei 3 Giovani che si uniranno ai Big e i titoli delle canzoni in gara

È stata una serata speciale, trasmessa in diretta dal Casinò di Sanremo martedì 19 dicembre 2023. Amadeus ha condotto Sanremo Giovani, che ha incoronato Clara come vincitrice assoluta, e svelato i titoli delle canzoni in gara durante il prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024.

I 3 Giovani che si aggiungono ai Big già annunciati

Nel corso della serata sono annunciati i tre giovani artisti che saliranno sul palco di Sanremo 2024. Clara ha trionfato con “Boulevard”, affiancata dai Santi Francesi con “Occhi tristi” e da bnkr44 con “Effetti Speciali”. Con questi ultimi tre nomi, il numero dei cantanti in gara al prossimo festival sale a 30. Clara, i Santi Francesi e bnkr44 hanno vinto affermandosi sugli altri 9 cantanti in gara: GrenBaud, star di Twitch, che ha cantato ‘Mama’; Lor3n, Lorenzo Iavagnilio, ‘Fiore d’inverno’; Nausica con Kitty e la sua ‘Favole’; Dipinto con la sua ‘Criminali’; Tancredi con ‘Perle’; Vale Lp con ‘Stronza’; Fellow con ‘Alieno’; gli Omini con ‘Mare forza 9oi’ e Jacopo Sol con ‘Cose che non sai’.

Chi sono i Giovani vincitori

Già conosciuta per il suo ruolo in ‘Mare Fuori’, Clara Soncini è stata la vincitrice assoluta della serata. Classe 1999, Clara è passata dal mondo della moda, dove ha iniziato come modella a Milano, alla musica durante la quarantena del 2020. La sua canzone, “Boulevard”, è dedicata alla madre e ha ottenuto anche il Premio Lunezia come miglior testo a Sanremo Giovani. Sul palco dell’Ariston canterà “Diamanti grezzi”.

I Santi Francesi, all’anagrafe Alessandro De Santis e Mario Francese, hanno vinto X Factor 2022 sotto la guida di Rkomi; la loro storia musicale nasce al 2017 e negli anni il duo ha sempre mantenuto un sound pop-rock cantautorale. Il loro brano per Sanremo 2024 è “L’amore in bocca”.

Il collettivo bnkr44, formato da giovani artisti toscani, sfida la tradizione musicale italiana dal 2019. Con sette membri che si alternano nei vari ruoli, bnkr44 ha mantenuto uno stile alternativo anche nell’ultimo album “Fuoristrada”, pubblicato nel 2023. A Sanremo canteranno “Governo Punk”.

Le canzoni dei 27 Big in gara