Sanremo Giovani 2023: la data della finale, chi sono i finalisti e dove si può vederla

Il 19 dicembre 2023 andrà in onda su RAI 1 alle ore 21:10 la finale della rassegna Sanremo Giovani 2023. In questa serata, verranno comunicati i nomi dei tre finalisti, che parteciperanno al celebre festival sanremese organizzato per febbraio 2024.

Durante la serata finale, gli 12 nuovi talenti della musica dovranno sfidarsi per raggiungere le prime tre posizioni della kermesse, per aggiudicarsi il meritato posto a Sanremo 2024. Durante le precedenti serate di Sanremo Giovani 2023 si sono esibiti 49 artisti, fino ad arrivare a 8 cantanti dopo molteplici selezioni. A questi 8 artisti, ultimamente si sono aggiunti altri 4 talenti, derivanti da Area Sanremo. Infatti, i quattro posti rimanenti sono stati occupati da Omini, Nausica, Dipinto e Fellow. I quattro giovanissimi hanno dimostrato sin da subito il loro talento e la volontà di accedere alla manifestazione che darebbe loro l’opportunità di partecipare al prestigioso Festival di Sanremo.

L’ultimo appuntamento dell’evento Sanremo Giovani del 19 dicembre verrà organizzato al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, palco in cui si esibiranno le ultime giovani promesse della musica italiana.

Chi sono gli artisti in gara?

I cantanti che parteciperanno alla finale di domani provengono da diversi settori del campo musicale e artistico, come ad esempio Clara con la canzone “Boulevard“. Questa artista, infatti, ha partecipato alla fortunata serie tv Mare Fuori. Gli altri giovani concorrenti derivano dalla competizione di X Factor, come Vale LP e i Santi Francesi. Concorrerà anche Grenbaud, un famoso streamer con il brano “Mama”. Tutti gli altri nomi della serata sono Bnkr44 con “Effetti speciali“, Dipinto, Fellow, Jacopo Sol, Lor3n con la canzone “Fiore d’inverno”, l’ex concorrente di Amici Tancredi, Nausica ed infine Omini.

La prima serata del 19 dicembre su RAI 1 si preannuncia curiosa e interessante, grazie al talento di questi giovani cantanti. L’appuntamento televisivo, condotto da Amadeus, sarà molto atteso dal grande pubblico e dai fan degli artisti in gara, trasmettendo una sorta di “inizio” del festival ufficiale di febbraio 2024.

E’ bene specificare, che tutti i telespettatori che vorranno guardare la finale del 19 dicembre potranno seguire la diretta anche sulla piattaforma di streaming RaiPlay.