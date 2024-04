Sciopero scuola stabilito per il 19 aprile 2024: chi verrà coinvolto e le manifestazioni in programma

Una nuova data per le astensioni dalle attività scolastiche

Un altro sciopero sarà previsto per il mese di aprile 2014, che coinvolgerà sia il personale docente, sia i tecnici ATA operanti nelle scuole italiane. La data stabilita per il prossimo sciopero sarà il 19 aprile 2024, giornata in cui negli istituti scolastici le attività didattiche. potrebbero non essere regolari. Tutto ciò dipende dalle adesioni allo sciopero, poiché anche gli studenti potrebbero rinunciare alle consuete lezioni scolastiche per partecipare alle manifestazioni per il clima. Infatti, il 19 aprile sarà una occasione per molte persone di scendere nelle piazze e manifestare insieme agli attivisti del gruppo Fridays For Future.

I sindacati e il movimento attivista Fridays For Future

Lo sciopero di aprile è stato istituito nello specifico dal sindacato SISA (Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti), insieme all’approvazione del gruppo attivista Fridays For Future, coinvolti nella battaglia per la difesa dell’ambiente e contro nuove progettazioni fossili da parte delle politiche mondiali. In merito allo sciopero, la rappresentante del movimento in Italia Martina Comparelli ha dichiarato:

“Abbiamo bisogno di riprenderci il futuro. Di agire per il benessere collettivo, fermando i progetti fossili confermati con il Piano Mattei come il raddoppio del gasdotto Tap, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica”.

Inoltre, ha aggiunto sulla manifestazione di aprile:

“Indichiamo nelle seguenti tappe e date, la possibilità concreta e la necessità urgente di aprire una nuova stagione di lotta per l’intervento pubblico qui e ora. E facciamo appello ad ogni movimento sociale, sindacale, trans-femminista, radicale a unirsi, articolare, convergere su questa prospettiva. Attraverso queste date verificheremo la possibilità di convergere in un’unica grande manifestazione unitaria a maggio. Tenetevi libere/i, teniamoci pronti e pronte”.

Le motivazioni dello sciopero

Ovviamente lo sciopero, secondo il sindacato e il movimento, vorrebbe sensibilizzare le nuove generazioni ad una maggiore consapevolezza sul fenomeno dell’inquinamento sul pianeta Terra, conseguenza di molteplici scelte probabilmente “sbagliate” da parte dei Governi mondiali. Quindi, il 19 aprile potrebbe essere una data importante per molte persone oppure un giorno come tanti altri, ma è bene tenere presente dell’occasione, soprattutto per eventuali cambiamenti durante la giornata scolastica.