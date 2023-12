Scuole innovative in Italia: Ashoka rivela le top 11

Una dettagliata analisi condotta da Ashoka, il rinomato portale dedicato all’innovazione educativa, ha identificato le 11 scuole più innovative d’Italia. Sono istituti che si distinguono per l’approccio pionieristico all’istruzione, dedicando ampio tempo a progetti e iniziative che preparano gli studenti alle sfide del futuro e li sensibilizzano verso il mondo che li circonda.

Il contesto dell’indagine

L’indagine è stata realizzata in collaborazione con l’INDIRE e altre sedici istituzioni del settore dell’istruzione e della formazione e si intitola “La mappatura dell’innovazione educativa”. Nell’ampia analisi di numerose scuole in tutta Italia, è emersa la figura dell’edu-influencer, un innovativo approccio che cerca di abbattere le barriere generazionali attraverso lezioni interattive che uniscono pedagogia e divulgazione su piattaforme come TikTok, YouTube e Instagram. Queste lezioni affrontano tematiche cruciali come la violenza e il cyber-bullismo, e forniscono brevi sessioni di ripasso per prepararsi in vista di verifiche e interrogazioni.

Le 11 scuole innovative d’Italia

Dall’estremo Nord all’estremo Sud della penisola emerge una lista impressionante di istituti che ridefiniscono l’esperienza scolastica nel segno della sostenibilità, dell’educazione civica e dell’inclusione.

Istituto Tecnico Economico ‘Enrico Tosi’ a Busto Arsizio (Milano) Collegio del Mondo Unito ‘UWC Adriatic’ a Duino (Trieste) ISIS ‘Arturo Malignani’ a Udine Istituto Comprensivo ‘San Giorgio’ a Mantova Liceo ‘Attilio Bertolucci’ a Parma Istituto Comprensivo ‘Parma Centro’ Istituto Comprensivo III a Modena Scuola-Città Pestalozzi a Firenze IIS ‘Savoia-Benincasa’ a Ancona ISIS ‘Galilei-Costa-Scarambone’ a Lecce IISS ‘Ettore Majorana’ a Brindisi

Ciascuna di queste istituzioni si impegna annualmente per offrire ai propri studenti un’esperienza scolastica eccezionale, attraverso programmi educativi che non includono solo le normali materie di studio.

Progetti e iniziative che meritano di essere raccontate

Oltre alle undici scuole menzionate, altre istituzioni meritano di essere citate per i loro progetti innovativi. L’Istituto Comprensivo III di Modena promuove l’autovalutazione degli studenti: gli ultimi dieci minuti di ogni lezione vengono puntualmente dedicati a questo scopo. Allo stesso modo, la Scuola della Formazione Professionale Dieffe di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, coinvolge gli studenti nella creazione di un menu completo per una cena, affrontando tutte le fasi del processo in gruppo. All’IS ‘Europa’ di Pomigliano d’Arco, invece, il tasso di dispersione scolastica è ormai prossimo allo zero e i diplomati vantano un tasso di occupazione di oltre il 90%.

Il ruolo di Malignani e UWC Adriatic

Tra le undici scuole emerse dall’indagine condotta da Ashoka, il Malignani di Udine e il Collegio del Mondo Unito di Duino si distinguono ulteriormente. Entrambi sono stati giudicati all’avanguardia per le condizioni di insegnamento, tra cui la motivazione e il benessere degli studenti e del personale docente, l’inclusione e il rapporto con il territorio circostante.