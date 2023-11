Stati Generali della Scuola Digitale: a Bergamo il 24 e il 25 Novembre si presenta la scuola del futuro

La Fiera di Bergamo si prepara ad accogliere l’ottava edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, un evento divenuto ormai un punto di riferimento nel campo dell’innovazione e dell’istruzione digitale.

In programma il 24 e 25 novembre, questo appuntamento, ormai consolidato nel panorama educativo, si propone come un’occasione imperdibile per addentrarsi nei nuovi scenari e tendenze del settore, esplorando l’impatto trasformativo delle tecnologie digitali sull’insegnamento e l’apprendimento. L’evento offre ai visitatori, che possono registrarsi gratuitamente, l’opportunità unica di partecipare a sessioni mirate e di interagire direttamente con i rappresentanti delle aziende leader del settore, per approfondire tematiche specializzate e all’avanguardia.

La manifestazione si distingue, inoltre, per il ricco assortimento di convegni e laboratori, tenuti da esperti di fama internazionale, e un’area espositiva dinamica, allestita dalle aziende partner. Tra queste come non citare:

C2 Group , presso il cui stand i visitatori potranno sperimentare diverse sessioni di Edu Experience, che mirano a condividere conoscenze e innovazioni nel settore educativo attraverso tecnologie avanzate. Tra queste, spiccano gli spazi di apprendimento ibridi di Hevolus, il sistema educativo LEGO Education, le stampanti 3D di ultima generazione e le soluzioni Microsoft for Education e Google Workspace For Education.

CampuStore che si concentrerà su metodi didattici esperienziali e immersivi, offrendo soluzioni avanzate in robotica e automazione, inclusi l'aula immersiva Miri e i nuovi visori Meta, il Metaverso e l'artigianato digitale, oltre a mobili intelligenti e funzionali.

Know K. che esporrà tecnologie multimediali all'avanguardia per l'istruzione, tra cui Fable Robot di ShapeRobotics, ClassVR, SkriLab per la robotica e la modellazione 3D, e Knowla Box, uno strumento interattivo per la scuola primaria. I visitatori potranno anche scoprire Camelot, una piattaforma di dibattito per le scuole italiane.

Lenovo che presenterà il programma #Waste2Wonder, che trasforma le scatole dei PC in strumenti educativi per insegnare elettronica e robotica, avvicinando i giovani alle scienze. Il 24 novembre, l'azienda discuterà l'importanza della formazione continua e delle competenze trasversali nell'era dell'IA.

MR Digital che mostrerà come creare ambienti di apprendimento moderni, con soluzioni Samsung Galaxy, arredi Vastarredo, stampanti 3D, visori VR, attrezzature scientifiche, bracci robotici, LEGO®Education e la piattaforma BricksLab.

Rekordata che offrirà programmi di formazione personalizzati per insegnanti, con l'obiettivo di ottenere certificazioni Apple, incentrati su accessibilità, creatività e coding.

T.S.A. che presenterà diverse aree tematiche con demo e workshop, inclusi dispositivi SMART, software educativo Lumio by SMART, strumenti per le STEM, Active Floor, piattaforme linguistiche, VR e metaverso.

Acer for Education che esporrà soluzioni eco-compatibili e robuste, e terrà un incontro sul ruolo degli insegnanti nello sviluppo cognitivo degli studenti.

Tramite il sito dell’evento sarà possibile prenotare un appuntamento di 15 minuti con queste aziende e con gli altri espositori.

Gli Stati Generali della Scuola Digitale sono organizzati dal Comune di Bergamo e dall’Associazione Impara Digitale, in collaborazione con la Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione e Merito.

Per partecipare gratuitamente all’evento basta registrarsi sul sito https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/