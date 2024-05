Si sposano e tornano nella scuola dove si sono conosciuti: è accaduto a Foggia

Una lunga storia d’amore nata tra i banchi di scuola. Ed ecco che, dopo il sì, i neo-sposi tornano nell’istituto dove si sono conosciuti per una divertente foto ricordo.

Alcuni possono pensare che non sia lo scenario migliore per immortalare i primi istanti dopo il sì. Ma l’istituto che li ha fatti conoscere ha un posto decisamente speciale nei loro cuori e così, dopo la cerimonia, una coppia di neo-sposi ha deciso di compiere un gesto sorprendente e commovente: tornare nella scuola dove tutto è cominciato, il Liceo ‘Marconi’ di Foggia, accompagnati da alcuni compagni di classe e docenti dell’epoca, per rivivere i ricordi degli anni scolastici e festeggiare l’inizio della loro nuova vita proprio tra le mura della loro ex aula.

Un’inattesa visita nella scuola del cuore

È successo sabato scorso, 27 aprile, in una normale mattinata di lezione. Il Liceo ‘Marconi’ di Foggia ha vissuto un momento speciale con l’inaspettata visita di una coppia di sposi che ha deciso di tornare tra i banchi di scuola proprio nel giorno delle loro nozze: un gesto che ha colpito tutti per la sua originalità e per il significato, visto che la coppia si era conosciuta proprio tra i banchi di quella scuola più di una decina di anni fa.

L’emozione di ritrovare l’ambiente scolastico che li ha visti crescere e innamorarsi ha reso il giorno delle nozze ancora più speciale per la coppia. La decisione di celebrare questo momento importante proprio nella scuola dove si sono conosciuti testimonia il legame profondo che li lega al Liceo ‘Marconi’ e ai ricordi condivisi. Oltre alla coppia, erano presenti anche diversi ex compagni di classe della 5F dell’anno scolastico 2006/2007 e alcuni dei docenti che hanno visto nascere e crescere il loro amore tra i banchi di scuola.

Un evento gradito dall’istituto scolastico

Il Liceo ‘Marconi’ ha accolto con grande gioia ed entusiasmo la visita dei neo-sposi ha condiviso la felicità della coppia attraverso i propri canali social, sottolineando l’importanza dei legami formati durante gli anni scolastici e augurando ogni bene alla coppia per il loro futuro insieme, che avrà sempre un legame speciale con l’istituto.

“Dai banchi di scuola all’altare. Un’ex alunna e un ex alunno del liceo Marconi, nel giorno delle loro nozze, sono tornati a scuola, insieme ai loro compagni di classe e qualche insegnante. Un evento insolito, ma davvero gradito”, scrive la scuola su Facebook, “I due sposini hanno piacevolmente stupito tutti, in una normale giornata scolastica. Ma per loro un giorno importante, e dopo il sì hanno voluto festeggiare anche nella scuola che li ha visti crescere e nella quale si sono conosciuti, tornando proprio nell’aula di quell’ultimo anno scolastico, 2006/2007. Il Marconi resta nel cuore! Felicitazioni, ragazzi. Vi auguriamo ogni bene e tanta felicità”.